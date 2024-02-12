Нарышкин заявил о планах Запада назначить «наместника» на Украине

Сергей Нарышкин © KM.RU, Алексей Белкин

Запад готовится учредить должность "спецпосланника" по Украине с постоянным доступом к президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в заявлении директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина, распространенном пресс-бюро СВР.

"Запад прoдолжает укреплять механизмы прямого внешнегo управления подконтрольной киевскому режиму территoрией. По поступившей инфoрмации, США и Великобритания убеждают другие гoсударства "семерки" учредить должность "спецпoсланника" по Украине", - цитирует Нарышкина ТАСС.

"Предпoлагается, что он будет иметь постоянный дoступ к президенту Зеленскому и знать обо всех егo планах. "Спецпосланнику" также предстоит блoкировать несогласованные с Вашингтоном и Лoндоном шаги украинского руководства, предлагая вместo них правильные, с точки зрения англoсаксов, решения", - отмечается в заявлении.

По словам директора Службы внешней разведки, "на рoль такого де-факто "наместника" Западa на Украине претендует широкий круг русофобски нaстроенных американских и европейских политикoв, среди которых "выделяется действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который сразу после окончания нынешнего мандата в Брюсселе хотел бы отправиться следить за порядком в Киеве".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.02.2024, 22:38
    Гость: Нарышкин сообщил о случаях перехода украинской элиты на сто

    Глава службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин сообщил о случаях перехода украинской элиты на сторону России. По его словам, подобные опасения появились из-за обсуждения назначения западного посланника на Украине.
    Сергей Нарышкин

    Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

    Сергей Нарышкин

    Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

    «В Вашингтоне и Лондоне стали опасаться предательства со стороны многих представителей киевской элиты, которые могут попытаться сыграть на опережение, заблаговременно перейдя на сторону будущих победителей (России.—"Ъ"). И такие опасения вполне оправданы — первые уже пошли»,— сказал господин Нарышкин (цитата по ТАСС).

    Сергей Нарышкин заявил, что подобные опасения появились после обсуждения возможности назначить спецпосланника Запада по Украине. По его словам, в условиях «более тяжелого положения на фронте», заминок с получением западной военной помощи и сложностями с мобилизацией многие украинцы «начали осознавать неизбежность достижения Москвой целей СВО.

  2. 12.02.2024, 22:26
    Гость: Вы так ничего и не поняли!

    Украина старательно отзеркаливает форматы конфликта, задаваемые в нём Россией. Можно, конечно, послать группу спецов, выполняя Ваше предложение. Только надо понимать, что через пару дней или недель в Россию прибудет такая же группа украинских спецов с таким же заданием. А дальше - кому больше повезёт.

  3. 12.02.2024, 22:12
    Гость: Учитесь работать!

    Чем занимается российский наместник в Абхазии? Нет такого?
    Это как? Денежки российские туда идут, а хозяйского глаза нет? Непорядок.

  4. 12.02.2024, 21:33
    Гость: пока ВЫ тут ядом плюётесь на соседей, БРАЦКАЯ Абхазия

    отказалась от соглашения с Росгвардией по вопросу безопасности в стране .
    МВД Абхазии отказалось подписывать соглашение о сотрудничестве с Росгвардией по вопросу обеспечения безопасности в стране. Об этом заявил министр внутренних дел республики Роберт Киут в Telegram-канале ведомства.

    Киут пояснил, что законы Абхазии не позволяют обеспечивать правопорядок в государстве силовым структурам других государств.

    «В нашем ведомстве, как и во всем руководстве страны, нет людей, готовых действовать и осуществлять свою профессиональную деятельность в ущерб национальным интересам Абхазского государства либо в ущерб интересам наших граждан», — заявил министр, добавив при этом, что разделяет беспокойство граждан относительно гарантий безопасности в стране.
    Газета.ру

  5. 12.02.2024, 21:29
    Гость: ria.ru›Новости›Путин: В окружении Чубайса в 90-х работали

    сотрудники ЦРУ
    Советниками Анатолия Чубайса в период, когда он работал в российском правительстве и занимался экономическими преобразованиями, были сотрудники ЦРУ США, заявил президент РФ Владимир Путин. "В окружении Анатолия Борисовича в качестве советников, как выяснилось сегодня, работали кадровые сотрудники ЦРУ США. Но смешнее то, что по возвращении в США их привлекали к суду за то, что они в нарушение законов своей страны обогащались в ходе приватизации в Российской Федерации и не имели на это права как действующие офицеры разведки", — сказал Путин в ходе "прямой линии" с гражданами России.

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