На Украине вступил в силу закон о легализации каннабиса

На Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса, пишет РИА Новости со ссылкой на данные, опубликованные Верховной Радой.

Рада приняла соответствующий законопроект еще 21 декабря 2023 года. Позднее была попытка блокировать документ в парламенте, но позже большинство депутатов отказались от этого. 

"Закон о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности возвращен с подписью Владимира Зеленского", — в частности говорится на сайте Верховной рады.

Таким образом, после подписания закона Зеленским, законопроект вступил в силу.

Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде. В июле 2021-го депутаты провалили голосование по законопроекту. В июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.

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