США передадут Эстонии конфискованные российские средства для помощи Киеву
США передадут Эстонии почти 500 тысяч долларов, конфискованных по делу о контрабанде, эти деньги предназначаются на восстановление Украины, сообщила пресс-служба эстонского Минюста.
"Министерства юстиции Эстонии и США подписали на Мюнхенской конференции по безопасности соглашение о сотрудничестве для передачи конфискованных преступных доходов в размере 484,9 тысячи долларов на восстановление сети электропередачи Украины", — цитирует заявление РИА Новости.
В марте прошлого года американские власти конфисковали эти средства в рамках дела о попытке продать в Россию высокоточный шлифовальный станок. Импортировать такое оборудование без лицензии запрещено, так как оно якобы могло использоваться в оборонных программах и в сфере ядерного оружия.
Обвинения по этому делу предъявили нескольким лицам и компаниям, входившим в контрабандистскую сеть. Среди них оказалась и предприятие, зарегистрированное в Эстонии. Таллин выдал Вашингтону одного из обвиняемых — проживавшего в республике гражданина Украины.
В Минюсте США, со своей стороны, пояснили, что средства переводятся Эстонии, поскольку пока нет возможности перечислить их напрямую Киеву.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А вот попробовали бы они такое провернуть при Хрущёве, или Брежневе, Я уж не говорю о Сталине. Леонид Ильич, что бы о нём не врали нынешние, вёл с США и НАТО очень жёсткую политику и отвечал, что называется, буквально выстрелом на выстрел! Его во всём мире уважали а враги боялись! Это вам не то, что нынешние прикормленные из рук госдепа США.
...значица придется С.Шойгу прокатится на танках по Эстонии и вернуть России то, что было награбленное у нас. Делов-то.
Тем более, что Русский Царь купил территорию Прибалтики вместе с населением у шведов. Всё согласно мировым законам.
не тромбируйте и не тромбированы будете
впр., кому суждено быть банком донорских органов, тот от тромбофф не окочуриццо
У вас каждый день - день ДУРАКА!!!
что же это в годы дружбы с партнерами российские топ-менеджеры станки не закупали? Насчет их производства и говорить нечего.Все по заветам реформатора Гайдара.