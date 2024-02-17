США передадут Эстонии конфискованные российские средства для помощи Киеву

США передадут Эстонии почти 500 тысяч долларов, конфискованных по делу о контрабанде, эти деньги предназначаются на восстановление Украины, сообщила пресс-служба эстонского Минюста.

"Министерства юстиции Эстонии и США подписали на Мюнхенской конференции по безопасности соглашение о сотрудничестве для передачи конфискованных преступных доходов в размере 484,9 тысячи долларов на восстановление сети электропередачи Украины", — цитирует заявление РИА Новости.

В марте прошлого года американские власти конфисковали эти средства в рамках дела о попытке продать в Россию высокоточный шлифовальный станок. Импортировать такое оборудование без лицензии запрещено, так как оно якобы могло использоваться в оборонных программах и в сфере ядерного оружия.

Обвинения по этому делу предъявили нескольким лицам и компаниям, входившим в контрабандистскую сеть. Среди них оказалась и предприятие, зарегистрированное в Эстонии. Таллин выдал Вашингтону одного из обвиняемых — проживавшего в республике гражданина Украины.

В Минюсте США, со своей стороны, пояснили, что средства переводятся Эстонии, поскольку пока нет возможности перечислить их напрямую Киеву.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.02.2024, 07:09
    Гость: Николай

    А вот попробовали бы они такое провернуть при Хрущёве, или Брежневе, Я уж не говорю о Сталине. Леонид Ильич, что бы о нём не врали нынешние, вёл с США и НАТО очень жёсткую политику и отвечал, что называется, буквально выстрелом на выстрел! Его во всём мире уважали а враги боялись! Это вам не то, что нынешние прикормленные из рук госдепа США.

  2. 18.02.2024, 06:20
    Гость: Русский

    ...значица придется С.Шойгу прокатится на танках по Эстонии и вернуть России то, что было награбленное у нас. Делов-то.
    Тем более, что Русский Царь купил территорию Прибалтики вместе с населением у шведов. Всё согласно мировым законам.

  3. 18.02.2024, 05:34
    Гость: ..,

    не тромбируйте и не тромбированы будете
    впр., кому суждено быть банком донорских органов, тот от тромбофф не окочуриццо

  5. 18.02.2024, 00:26
    Гость: а

    что же это в годы дружбы с партнерами российские топ-менеджеры станки не закупали? Насчет их производства и говорить нечего.Все по заветам реформатора Гайдара.

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