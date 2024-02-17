Эквадор отменил решение о поставке российской военной техники в США
Эквадор отменяет решение о поставке российской техники в США, сообщил посол России Владимир Спринчан по итогам встречи с президентом этой латиноамериканской страны Даниэлем Нобоа.
"В пятницу состоялась встреча с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, подробно обсудили текущие двусторонние отношения с акцентом на некоторые осложнения, возникшие в последние дни между странами", — сказал он РИА Новости.
Нобоа подтвердил, что, учитывая нейтральный статус Эквадора и членство в ООН, он не может позволить втянуть себя в конфликт.
"Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами", — сказал дипломат.
Официально об этом будет объявлено в начале следующей недели.
Ранее Даниэль Нобоа заявил, что его страна передаст США старую российскую и украинскую технику, несмотря на позицию Москвы. Речь шла об обмене старого оружия на новое из США стоимостью в 200 миллионов долларов.
Вскоре после этого Россельхознадзор попросил Эквадор приостановить сертификацию бананов пяти экспортеров из-за обнаружения в продукции многоядной мухи-горбатки. Министр внешней торговли Эквадора Сонсолес Гарсия говорила, что решение затронуло 25 тыс. рабочих мест и больше 3 тыс. мелких производителей, пишет "Коммерсант". В 2023 году Эквадор экспортировал 6,5 млн т бананов, 21% — в Россию.
16 февраля Россельхознадзор снял частичный запрет под гарантии надзорных служб Эквадора.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Лучше торговать бананами, чем металлолома! Даже если пионервожатый требует!₽
Энергетическая сверхдержава сумела нагнуть банановую республику!! Ура-а-ааа!!!
что эквадорским бизнесменам следует сделать со своим молодым президентом?
суть не мухе-горбатке, а в том, что гегемон уже не тот.
Ему не удалось заставить Эквадор поставлять оружие на юкрейн.
Сегодня отменил поставку оружия Куеву,а завтра разрешил. Власти Эквадора марионетки США и поэтому они всегда будут выполнять волю "старшего" брата,но если выяснится что оружие времен СССР уже в США-вот тогда будет жирная оплеуха дипломатам МИД РФ и тем кто в АП дал задний ход на запрет бананов с насекомыми.
Власти РФ никак не могут решить проблему оплаты за рупии экспортной нефти в Индию и козе понятно что бананы из близкой страны весомее чем бумага на которую заложен запрет на вывоз.Бартер дело святое так как отправляет на три буквы "долляр" и жулье наживающихся в темных валютных сделках.