Эквадор отменил решение о поставке российской военной техники в США

11:55 17.02.2024

Эквадор отменяет решение о поставке российской техники в США, сообщил посол России Владимир Спринчан по итогам встречи с президентом этой латиноамериканской страны Даниэлем Нобоа.

"В пятницу состоялась встреча с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, подробно обсудили текущие двусторонние отношения с акцентом на некоторые осложнения, возникшие в последние дни между странами", — сказал он РИА Новости.

Нобоа подтвердил, что, учитывая нейтральный статус Эквадора и членство в ООН, он не может позволить втянуть себя в конфликт.

"Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами", — сказал дипломат.

Официально об этом будет объявлено в начале следующей недели.

Ранее Даниэль Нобоа заявил, что его страна передаст США старую российскую и украинскую технику, несмотря на позицию Москвы. Речь шла об обмене старого оружия на новое из США стоимостью в 200 миллионов долларов.

Вскоре после этого Россельхознадзор попросил Эквадор приостановить сертификацию бананов пяти экспортеров из-за обнаружения в продукции многоядной мухи-горбатки. Министр внешней торговли Эквадора Сонсолес Гарсия говорила, что решение затронуло 25 тыс. рабочих мест и больше 3 тыс. мелких производителей, пишет "Коммерсант". В 2023 году Эквадор экспортировал 6,5 млн т бананов, 21% — в Россию.

16 февраля Россельхознадзор снял частичный запрет под гарантии надзорных служб Эквадора.