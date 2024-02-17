Эквадор отменил решение о поставке российской военной техники в США

Эквадор отменяет решение о поставке российской техники в США, сообщил посол России Владимир Спринчан по итогам встречи с президентом этой латиноамериканской страны Даниэлем Нобоа.

"В пятницу состоялась встреча с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, подробно обсудили текущие двусторонние отношения с акцентом на некоторые осложнения, возникшие в последние дни между странами", — сказал он РИА Новости.

Нобоа подтвердил, что, учитывая нейтральный статус Эквадора и членство в ООН, он не может позволить втянуть себя в конфликт.

"Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами", — сказал дипломат.

Официально об этом будет объявлено в начале следующей недели.

Ранее Даниэль Нобоа заявил, что его страна передаст США старую российскую и украинскую технику, несмотря на позицию Москвы. Речь шла об обмене старого оружия на новое из США стоимостью в 200 миллионов долларов. 

Вскоре после этого Россельхознадзор попросил Эквадор приостановить сертификацию бананов пяти экспортеров из-за обнаружения в продукции многоядной мухи-горбатки. Министр внешней торговли Эквадора Сонсолес Гарсия говорила, что решение затронуло 25 тыс. рабочих мест и больше 3 тыс. мелких производителей, пишет "Коммерсант". В 2023 году Эквадор экспортировал 6,5 млн т бананов, 21% — в Россию.

16 февраля Россельхознадзор снял частичный запрет под гарантии надзорных служб Эквадора.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.02.2024, 15:18
    Гость: Грандиозная победа!!!

    Энергетическая сверхдержава сумела нагнуть банановую республику!! Ура-а-ааа!!!

  4. 17.02.2024, 14:49
    Гость: ббб

    суть не мухе-горбатке, а в том, что гегемон уже не тот.
    Ему не удалось заставить Эквадор поставлять оружие на юкрейн.

  5. 17.02.2024, 14:36
    Гость: Штурман

    Сегодня отменил поставку оружия Куеву,а завтра разрешил. Власти Эквадора марионетки США и поэтому они всегда будут выполнять волю "старшего" брата,но если выяснится что оружие времен СССР уже в США-вот тогда будет жирная оплеуха дипломатам МИД РФ и тем кто в АП дал задний ход на запрет бананов с насекомыми.
    Власти РФ никак не могут решить проблему оплаты за рупии экспортной нефти в Индию и козе понятно что бананы из близкой страны весомее чем бумага на которую заложен запрет на вывоз.Бартер дело святое так как отправляет на три буквы "долляр" и жулье наживающихся в темных валютных сделках.

Все комментарии (18)
Выбор читателей
Фото: Kcna.kp
МИД рассказал о подготовке визита Путина в КНДР
Путин заявил о завершении подготовки плана социально-экономических действий
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Севастопольцам объяснили увеличение стоимости ЖКХ ростом площади квартир
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Израиль: Чубайс открывает «второй фронт» против Путина
Избранное
Сергей Черняховский. Правила как абсолют некодифицированного права
Grind'n'Pigs , 4 ноября, Peak Sound 
«Виват, ансамбль», 22 апреля, Малый Зал Филармонии имени М.И. Глинки (Санкт-Петербург)
Содержание и уход за морскими свинками
Виталий Дубинин «Бал-маскарад»
«НАИВ» отметил 34-летие танцевально-политическими номерами
Лидер «Пилота» рассказал в Твери о православном батюшке с даром сибирского панка
Максим Леонидов «Седьмое небо»
«ЙОРШ», 15 апреля, «Урбан»
Коррозия металла «Russian Vodka вокруг мира» (винил + открытка + 3 наклейки)
Какие типы автомобильных аккумуляторов существуют
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2024 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации