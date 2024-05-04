Президент Лаоса посетит Россию для участия в параде Победы 9 мая

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетит Россию для участия в параде Победы 9 мая. 

"Можем сообщить о таком визите", - сказали ТАСС в посольстве в Москве.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в параде на Красной площади примут участие более 9 тыс. человек и 75 единиц военной техники, а также авиация. Всего же парады состоятся в 28 городах страны, общее число их участников - свыше 50 тыс. человек. Ожидается, что привлечено будет около 1 тыс. образцов вооружения и военной техники.

В прошлом году на параде Победы в Москве присутствовали почти все лидеры стран СНГ: президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Садыр Жапаров, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Узбекистана – Шавкат Мирзиёев, Белоруссии – Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян. В столицу также прибыл руководитель Туркмении (ассоциированный член СНГ) Сердар Бердымухамедов, напоминают "Ведомости"

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 04.05.2024, 20:44
    Гость: вопрос

    А ты какая? Понятно, не Иуда, а эта, как ее? Чо была пропащей женщиной, потом "исправилась". Тебе тоже неплохо бы исправиться.

Все комментарии (19)
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