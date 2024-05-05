Правительство Чехии официально отозвало посла из России

Правительство Чехии официально отозвало на родину посла республики в РФ Витезслава Пивоньку, который еще в конце 2022 года вернулся в Прагу, сообщило информационное агентство ČTK со ссылкой на чешское министерство иностранных дел.

МИД Чехии, отвечая на соответствующий вопрос агентства, проинформировал, что Пивонька покинет пост посла в конце мая. Министр иностранных дел республики Ян Липавский выразил ему ранее благодарность за проделанную работу в Москве.

Посольство Чехии в РФ после отъезда Пивоньки в Прагу фактически возглавляет временный поверенный в делах Ян Ондржейка, пишет ТАСС. Чешские власти планируют направить в Москву, отношения Праги с которой в последние годы значительно обострились, нового посла. Чешские СМИ сообщили ранее, что этот пост может занять бывший заместитель министра обороны республики Даниэл Коштовал. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 05.05.2024, 21:59
    Гость: Пилот

    Кремль и МИД, они же любят отвечвть зеркально. Но российский посол из Праги уезжать не собирается, уж очень сильно полюбил чешское пиво ...

  4. 05.05.2024, 21:48
    Гость: Дед

    Вы до сих пор считаете эти страны цивилизованными?
    Да,когда то они ими были. Но деградация там колоссальная!

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