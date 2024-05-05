Правительство Чехии официально отозвало посла из России
Правительство Чехии официально отозвало на родину посла республики в РФ Витезслава Пивоньку, который еще в конце 2022 года вернулся в Прагу, сообщило информационное агентство ČTK со ссылкой на чешское министерство иностранных дел.
МИД Чехии, отвечая на соответствующий вопрос агентства, проинформировал, что Пивонька покинет пост посла в конце мая. Министр иностранных дел республики Ян Липавский выразил ему ранее благодарность за проделанную работу в Москве.
Посольство Чехии в РФ после отъезда Пивоньки в Прагу фактически возглавляет временный поверенный в делах Ян Ондржейка, пишет ТАСС. Чешские власти планируют направить в Москву, отношения Праги с которой в последние годы значительно обострились, нового посла. Чешские СМИ сообщили ранее, что этот пост может занять бывший заместитель министра обороны республики Даниэл Коштовал.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот и правильно,поезжай в Душанбе к таджикам,а не в Прагу.
по любому лучше чехов.
Кремль и МИД, они же любят отвечвть зеркально. Но российский посол из Праги уезжать не собирается, уж очень сильно полюбил чешское пиво ...
Вы до сих пор считаете эти страны цивилизованными?
Да,когда то они ими были. Но деградация там колоссальная!
врагом меньше.