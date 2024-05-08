Лукашенко исключил наступление с ядерным оружием

00:24 8.05.2024

Никто не собирается идти в наступление с ядерным вооружением, это оружие нужно для защиты, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Победы.

«Это оружие сдерживания, это оружие защиты. Никто в наступление с этим оружием не пойдет. Делайте отсюда вывод», — сказал Лукашенко.

Он заверил, что внезапная проверка носителей тактического ядерного оружия, объявленная 7 мая, носит «исключительно оборонительный характер». «По завершении совместной [с российскими силами] тренировки наши войска продолжат мероприятия по адекватному реагированию на изменение обстановки», — рассказал белорусский президент.

В то же время он отметил, что Белоруссия должна быть сильной и «готовой ко всему» в свете заявлений западных политиков о возможном вводе войск на Украину, пишет РБК. Лукашенко напомнил об опыте Великой Отечественной войны и подчеркнул, что все действия направлены на то, чтобы он не повторился. «Я не верю, что в Западной Европе — зажиревшей, откормленной — кто-то захочет лезть в грязные, вшивые окопы, чтобы воевать. Они же уже от этого отвыкли. Да и наша молодежь, вы знаете, этого не хочет», — добавил он.

При этом Лукашенко заявил, что мир как никогда близок к ядерной войне, добавив, что Белоруссия не поддастся на провокации. «Бросать страну, миллионы людей в горнило войны — это не ко мне. Просто наша задача — если снова, как это было, вражеский сапог ступит на нашу землю, мы должны нанести врагу неприемлемый ущерб. И он это должен понимать», — пояснил глава республики.