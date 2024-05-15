На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершено покушение

17:17 15.05.2024

На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершили покушение, его ранили при стрельбе после заседания кабмина, сообщило местное издание Pravda.

"Роберта Фицо ранили после выездного заседания правительства. Нападавший стрелял несколько раз, он задержан полицией", — цитирует публикацию РИА Новости. Информацию о покушение подтвердило МВД Словакии.

По данным СМИ со ссылкой на свидетелей, инцидент произошел, когда политик вышел к общественности, после стрельбы он упал на землю. Его ранило в брюшную полость и грудь.

Сейчас премьера на вертолете везут в больницу в Братиславе. Как пишет Pluska, его состояние оценивается как тяжелое. При этом другое издание со ссылкой на источники сообщило, что его жизни ничего не угрожает.

Выездное заседание правительства Словакии проходило в городе Гандлова, расстояние до Братиславы — 190 километров.