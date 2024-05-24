Лукашенко обвинил США в смерти президента Ирана Раиси

20:18 24.05.2024

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что США виноваты в смерти президента Ирана Эбрахима Раиси, так как своей политикой санкций запрещали обслуживать его вертолет, пишет ТАСС.

"Они ж запретили его обслуживать (вертолет Раиси - прим. ред.) своим компаниям. Поэтому в этом их вина в том числе", - считает президент.

Белорусский лидер напомнил, что США ввели санкции и против его самолета. "Они все верующие. Ну если верующие, пусть ждут. Он им пришлет ответку, так себя не ведут в мире. Я не мистик, но придет время, за это они все ответят, ответят сполна, они там за океаном не укроются", - указал Лукашенко. Глава Белоруссии подчеркнул, что США "запрещали обслуживать этот вертолет, это точно".

Лукашенко подчеркнул, что Раиси был "нормальный, добрый человек, который вел откровенный, честный диалог, был обеспокоен развитием собственного государства и защитой интересов собственного народа". "Я думаю, Иран - такая страна, которая разберется, что там произошло", - добавил Лукашенко.