Европа готовится к началу войны с Россией, заявил Орбан

Заявления западных политиков и журналистов говорят о том, что Европа готовится к началу войны с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

"Перед двумя мировыми войнами в СМИ довольно долго шла подготовка вступления в войну. Думаю, то, что сегодня происходит в Брюсселе и Вашингтоне, но скорее в Брюсселе, чем в Вашингтоне, это своего рода подготовка настроений к возможному непосредственному конфликту. Спокойно можно говорить, что идет подготовка вступления Европы в войну, это происходит в СМИ и заявлениях политиков", — приводит слова Орбана РИА Новости.

Он подчеркнул, что не считает вероятным нападение России на страну НАТО, а разговоры о "российской угрозе" — маневр Запада для подготовки к вступлению в войну.

Не раскрывая деталей, Орбан сообщил, что сейчас рабочие группы в штабе НАТО в Брюсселе изучают, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.

Как напомнил венгерский премьер, при создании НАТО не шло речи, что она будет действовать за пределами своей территории.

"Юристы проводят довольно серьезную работу, изучая, как Венгрия может быть членом НАТО и при этом не участвовать в акциях НАТО за пределами территории альянса. Это то, что венгерской дипломатии надо решить", — добавил он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.05.2024, 16:18
    Гость: VitalyKartashov

    Орбан всё правильно сказал кроме одного: причиной нападения России на страну НАТО станет плохое поведение стран НАТО!

  2. 24.05.2024, 16:17
    Гость: Главное, чтоб

    пиндопогани не удалось на этот раз спрятаться за угол на своем островке.

  3. 24.05.2024, 15:13
    Гость: штюрлиц - миллеру, совершено открыто

    Все вовремя, инфрастуктура в Сибири требует расширение ареала и модернизацию жилищного строительства, а где руки брать для топоры ?

  4. 24.05.2024, 15:05
    Гость: TY

    Все всегда готовятся к войне, а не к "началу войны". К "началу войны" готовятся только дураки, типа Орбана. А с другой стороны, Венгрия только "начало войны" и увидит. На большее он и не рассчитывает.

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