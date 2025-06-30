Канада отказалась от налога на цифровые услуги ради сделки с США

Здание Google в Канаде

Канада отменила введение налога на цифровые услуги, которое было запланировано на 30 июня, заявив о намерении сосредоточиться на достижении торгового соглашения с Соединёнными Штатами. Об этом сообщил министр промышленности и государственных доходов Франсуа-Филипп Шампань, заявление размещено на сайте правительства.

Как указано в сообщении, премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились возобновить переговоры и выйти на согласованный документ к 21 июля 2025 года.

Такое решение стало реакцией на резкую критику со стороны Вашингтона. Накануне, 28 июня, Дональд Трамп назвал запланированный Оттавой налог «прямой и наглой атакой» на американские интересы и объявил о приостановке торговых переговоров.

Отменённый налог предполагал 3-процентное отчисление с прибыли, полученной крупными технологическими компаниями — такими как Google, Amazon, Uber и Airbnb — от предоставления цифровых услуг канадским пользователям за 2022 год. В общей сложности канадское правительство рассчитывало получить около $2 млрд. Нововведение распространялось на компании с годовым доходом выше 15 млн долларов.

Несмотря на прежние заявления о том, что переговоры с США не повлияют на планы по налогообложению цифровых гигантов, Шампань отметил, что отказ от инициативы создает благоприятные условия для успешного завершения торгового диалога. «Канада продолжит отстаивать интересы своих граждан и стремиться к укреплению собственной экономики в рамках G7», — подчеркнул он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.06.2025, 10:19
    Гость: Чегота

    Трамп никак не может построить какую-то Канаду. А туда же гренландии ему продавай да панамы всякие.

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