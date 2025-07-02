США приостанавливают поставки вооружений Киеву

08:20 2.07.2025

Вашингтон объявил о приостановке передачи ряда систем вооружений Украине, опасаясь чрезмерного сокращения собственных стратегических резервов. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на источники в оборонных структурах США.

Как сообщает агентство, по результатам внутренней проверки Пентагона, было принято решение отложить поставки тех видов вооружений, по которым уровень запасов признан критически низким. Отмечается, что этот шаг предпринят «в интересах национальной безопасности США и с учетом глобальных обязательств по военной поддержке».

Согласно данным телеканала NBC, среди замороженных к отправке поставок — десятки зенитных ракет Patriot, более 250 высокоточных реактивных снарядов GMLRS, более сотни ракет Hellfire, тысячи 155-мм снарядов для гаубиц, ракеты класса «земля-воздух» Stinger, «воздух-воздух» AIM, а также гранатометные комплексы. Часть этого вооружения уже находится на территории Европы, но перед отправкой в Украину партию приостановили.

Инициатором заморозки поставок, по информации издания Politico, стал глава политического блока Минобороны Элбридж Колби. Проверка показала, что внутренние резервы США находятся на пределе, особенно в свете поддержки не только Украины, но и Израиля.

На саммите НАТО президент США Дональд Трамп отметил, что Украина запрашивает дополнительные батареи ПВО и в частности ракеты Patriot, но подчеркнул, что «ракеты нужны и самим США». В то же время он заверил, что США продолжат помогать партнерам, включая Израиль.