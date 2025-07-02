США приостанавливают поставки вооружений Киеву

Военный США грузит боеприпасы

Вашингтон объявил о приостановке передачи ряда систем вооружений Украине, опасаясь чрезмерного сокращения собственных стратегических резервов. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на источники в оборонных структурах США.

Как сообщает агентство, по результатам внутренней проверки Пентагона, было принято решение отложить поставки тех видов вооружений, по которым уровень запасов признан критически низким. Отмечается, что этот шаг предпринят «в интересах национальной безопасности США и с учетом глобальных обязательств по военной поддержке».

Согласно данным телеканала NBC, среди замороженных к отправке поставок — десятки зенитных ракет Patriot, более 250 высокоточных реактивных снарядов GMLRS, более сотни ракет Hellfire, тысячи 155-мм снарядов для гаубиц, ракеты класса «земля-воздух» Stinger, «воздух-воздух» AIM, а также гранатометные комплексы. Часть этого вооружения уже находится на территории Европы, но перед отправкой в Украину партию приостановили.

Инициатором заморозки поставок, по информации издания Politico, стал глава политического блока Минобороны Элбридж Колби. Проверка показала, что внутренние резервы США находятся на пределе, особенно в свете поддержки не только Украины, но и Израиля.

На саммите НАТО президент США Дональд Трамп отметил, что Украина запрашивает дополнительные батареи ПВО и в частности ракеты Patriot, но подчеркнул, что «ракеты нужны и самим США». В то же время он заверил, что США продолжат помогать партнерам, включая Израиль.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.07.2025, 11:39
    Гость: безоружные хохлы

    обстреляли ракетами центр Донецка,а их дроны разбомбили оборонный завод в Ижевске.Есть убитые и раненые.С ПВО у РФ явно проблемы:ни обнаружить,ни сбить не могут.

  2. 02.07.2025, 10:39
    Гость: Посмотрим

    Но что-то для Трампа необычно. Или ничего личного, просто своя рубашка ближе к телу оказалась?

  3. 02.07.2025, 10:34
    Гость: получается слухи о военном могуществе США

    ОЧЕНЬ преувеличены.
    Постреляли пару дней по Ирану и два раза по хуситам и усё, оружие йок

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