Израиль согласился на условия США по 60-дневному перемирию в Газе

09:05 2.07.2025

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль принял условия, необходимые для заключения соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа. Речь идет о 60-дневном перемирии, в течение которого Вашингтон намерен вести переговоры с вовлечёнными сторонами для достижения устойчивого мира в регионе.

«Израиль дал согласие на ключевые положения соглашения, которые позволят запустить процесс 60-дневного прекращения огня», — написал американский лидер на своей странице в соцсети. По его словам, накануне представители США провели продолжительные и результативные переговоры с израильской делегацией.

Трамп выразил надежду, что группировка ХАМАС также согласится на предложенные условия. «Ради будущего всего Ближнего Востока. Потому что если не сейчас — будет только хуже», — подчеркнул он.

Окончательный текст соглашения, как уточнил президент, представят посредники — Катар и Египет.

В эти дни с визитом в Вашингтоне находится министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер. Как сообщали СМИ, он провёл встречи со специальным представителем США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом, госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

План прекращения огня, разработанный США, обсуждается в международной повестке уже несколько месяцев. Согласно сообщениям ближневосточных СМИ, он предусматривает обмен израильских заложников и тел погибших на палестинских заключённых поэтапно, при условии приостановки военной операции Израиля и последующего отвода войск на юг сектора Газа. Параллельно предполагается начать переговоры о полном прекращении боевых действий.