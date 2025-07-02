Израиль согласился на условия США по 60-дневному перемирию в Газе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль принял условия, необходимые для заключения соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа. Речь идет о 60-дневном перемирии, в течение которого Вашингтон намерен вести переговоры с вовлечёнными сторонами для достижения устойчивого мира в регионе.

«Израиль дал согласие на ключевые положения соглашения, которые позволят запустить процесс 60-дневного прекращения огня», — написал американский лидер на своей странице в соцсети. По его словам, накануне представители США провели продолжительные и результативные переговоры с израильской делегацией.

Трамп выразил надежду, что группировка ХАМАС также согласится на предложенные условия. «Ради будущего всего Ближнего Востока. Потому что если не сейчас — будет только хуже», — подчеркнул он.

Окончательный текст соглашения, как уточнил президент, представят посредники — Катар и Египет.

В эти дни с визитом в Вашингтоне находится министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер. Как сообщали СМИ, он провёл встречи со специальным представителем США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом, госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

План прекращения огня, разработанный США, обсуждается в международной повестке уже несколько месяцев. Согласно сообщениям ближневосточных СМИ, он предусматривает обмен израильских заложников и тел погибших на палестинских заключённых поэтапно, при условии приостановки военной операции Израиля и последующего отвода войск на юг сектора Газа. Параллельно предполагается начать переговоры о полном прекращении боевых действий.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.07.2025, 11:43
    Гость: Юри_й

    Чтобы сарай восстановить нужно 30 дней? А зачем иран принял такие условия, если он израиль громит, получаются власти ирана совсем глупые, их бомбят когда хотят, а они все мирные договоры принимают, так выходит?

  3. 02.07.2025, 10:44
    Гость: Ник

    Израиль взял передышку чтобы пополнить запасы оружия и восстановить разрушенное войной с Ираном.

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