Израиль скрыл факт попадания иранских ракет по пяти военным объектам
Израиль не раскрыл информацию о попадании иранских ракет по нескольким военным целям, сообщает The Telegraph со ссылкой на данные спутниковых радаров.
"Иранские ракеты, по-видимому, напрямую поразили пять израильских военных объектов во время недавней 12-дневной войны", — цитирует публикацию РИА Новости.
По информации The Telegraph, среди пораженных целей — крупная авиабаза, центр сбора разведданных и база материально-технического снабжения.
Отмечается, что израильские власти не обнародовали информацию об этих ударах из-за строгих законов о военной цензуре.
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В октябре 2024 года премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль «защищается на семи фронтах от врагов цивилизации». Вот эти фронты, по его мнению: сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Ливан, Сирия, Ирак, Йемен и Иран.
Все эти регионы и страны оказались участниками одного большого конфликта, спровоцированного нападением террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023-го и связанного с десятками и сотнями других событий по всему миру.
это вы делаете. Пока нет точных данных, лучше помолчать.
ОДно уже теперь точно извечтно. Авиация Израиля работала над всем Западным Ираном как у себя дома. А это возможно только после уничтожения ПВО. И они это сделали. Эффктивность иранских ракет никто не ставит под самонение. Они там куда-то попали. И тут надо понимать, что ракеты эти не того класса, чтобы пробить бетонные настилы хранилищ и бункеров. В Израиле, чтобы вы понимали, под каждый самолёт есть ангар, не то что у нас, когда самолёты тупо стоят на площадках в открытом виде. А там берегут каждую машину. Потому что стоят они дорого.
А вы тут пишите про фигню, на свой хлопский розум делая скоропалительные выводы. Глупые причём.
Мне лично с колокольни и на Израиль и на Иран. Объективность и только объективность.
Хохлы тоже както так средитам..
Израиль скрыл много чего. Количество погибших военных при атаках на Иран, количество сбитых самолётов, реальный ущерб от ракет Ирана, что они не ожидали вообще такого. Были опубликованы фрагменты доклада Пентагона о агрессии израиля против Ирана, сходу еврейский блицкриг не прокатил, они не смогли уничтожить ни ПВО Ирана, ни их стратегические ракетные системы, высших чиновников Ирана, атомные объекты итд.. полный провал.
Второй шок израиля от ущерба ракет Ирана. Ржавый купол пробит, сотни ракет Ирана падают на города и военные объекты без всякого сопротивления.
Если бы не вмешательство США, то ещё через неделю израиль сам мог стать третьесортным государством ближнего востока в руинах.
Как бы евреи не дули щёки в своей манере высокомерия, они здорово получили по зубам. Чего никак не ожидали. А весь мир узнал, что израиль не всемогущий и вовсе не может разгромить любого врага. Сейчас ЕС ещё хочет на них санкции наложить за бомбёжки Газы.