Израиль скрыл факт попадания иранских ракет по пяти военным объектам

это вы делаете. Пока нет точных данных, лучше помолчать.

ОДно уже теперь точно извечтно. Авиация Израиля работала над всем Западным Ираном как у себя дома. А это возможно только после уничтожения ПВО. И они это сделали. Эффктивность иранских ракет никто не ставит под самонение. Они там куда-то попали. И тут надо понимать, что ракеты эти не того класса, чтобы пробить бетонные настилы хранилищ и бункеров. В Израиле, чтобы вы понимали, под каждый самолёт есть ангар, не то что у нас, когда самолёты тупо стоят на площадках в открытом виде. А там берегут каждую машину. Потому что стоят они дорого.

А вы тут пишите про фигню, на свой хлопский розум делая скоропалительные выводы. Глупые причём.

Мне лично с колокольни и на Израиль и на Иран. Объективность и только объективность.