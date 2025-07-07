Трамп заявил, что Маск полностью «слетел с катушек»

Президент США Дональд Трамп считает, что заявление Илона Маска о создании партии «нелепо», пишет РБК со ссылкой на Reuters.

«Я считаю, что это смешно — создавать третью партию», — сказал Трамп журналистам перед посадкой на «Борт номер один» (Air Force One) в Нью-Джерси. «Создание третьей партии только добавляет путаницы... Он может развлечься, но я считаю, что это смешно», — добавил глава Белого дома.

По словам американского лидера, ему «грустно наблюдать», как Маск полностью «слетел с катушек» за последние пять недель. Он отметил, что третьи партии «никогда не добивались успеха в Соединенных Штатах» и что «единственное, для чего они хороши, так это для создания тотального хаоса».

Республиканцы в то же время представляют собой отлаженную «машину», которая только что приняла «прекрасный билль», подчеркнул Трамп.

Маск, самый богатый человек в мире (Forbes оценивает его состояние в $405,2 млрд), после ссоры с Трампом объявил о создании новой политической партии, которую назвал «Америка». Бизнесмен и глава Белого дома поссорились из-за «большого и прекрасного билля» — законопроекта о госрасходах и налогах, который Маск критиковал.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.07.2025, 17:37
    Гость: Лом

    Маск прав, хотя к нему вопросы тоже есть.
    Все теперь зависит как его поддержит американский народ.
    Раскол в республиканской партии очевиден, MAGA это америка ервая, а не израиль.. В республиканской партии полно еврейских агентов - Трамп первый из них.
    Демпартия/левые вообще всегда была еврейской.
    Так что Маск может оттянуть народ из обеих партий.
    Ща его начнут обвинять во всех смертных грехах..

  2. 07.07.2025, 17:05
    Гость: .Штурман

    Разлад не только между Трампом и Маском, а рост противоречий между бизнесами США один из которых ориентирован на получение прибыли внутри страны, а другой вне ее пределов. Трамп на стороне ВПК, а Маск и его коллеги из электронки, за глобальные связи. Обе группы контролируются глобалистами и следовательно у мировой "крыши" тоже раскол. Это не спектакль, а дело не в разладе Трампа с Маском, а о выборе пути развития экономики СШа на ближайшие годы. При этом главный тормоз развития огромный госдолг США и под ковром идет спор как его обнулить.

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