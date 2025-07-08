МУС выдал ордер на арест лидера «Талибана»

18:30 8.07.2025

Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест лидера правящего в Афганистане движения «Талибан»* Хайбатуллы Ахундзады и председателя Верховного суда страны Абдула Хакима Хаккани. Суд полагает, что они ответственны за преследование женщин и девочек, чьи действия не соответствуют гендерной политике «Талибана», сообщает «Коммерсант».

Как отмечается в заявлении МУС, «Талибан» лишил девочек и женщин прав на образование и частную жизнь, свободы передвижения, выражения мыслей, а тех, «чье проявление сексуальности и/или гендерной идентичности считалось несовместимым» с политикой государства, власти преследовали.

Государственная политика «Талибана», как считают прокуроры МУС, «привела к серьезным нарушениям основных прав и свобод гражданского населения Афганистана», которое подверглось «убийствам, тюремным срокам, пыткам, изнасилованиями и похищениям». «Палата обнаружила, что лица, считавшиеся противниками этой политики, при этом даже не предпринимавшие каких-либо действий, также подвергались преследованиям со стороны ''Талибана''»,— говорится в заявлении МУС.

После прихода «Талибана» к власти в Афганистане в 2021 году женщинам запретили получать высшее и среднее образование и ограничили доступ к большинству профессий. Афганские женщины не могут без сопровождения мужчин посещать правительственные учреждения, ходить к врачу, уезжать от дома более чем на 80 км и летать в самолетах. Женщин также обязали носить бурки (верхняя одежда, полностью покрывающая тело и лицо, видеть в ней можно только через тонкую сетку на уровне глаз). Комитет по поощрению добродетели и удержанию от порока Афганистана запретил им публично говорить с другими женщинами или читать вслух Коран вне дома в присутствии других людей. В докладе ООН от июня говорится, что афганским женщинам грозит полная социальная, экономическая и политическая изоляция.

* Находится под санкциями ООН из-за террористической деятельности. В России исключено из реестра террористических организаций