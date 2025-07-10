Рубио получил от Лаврова новые предложения по Украине

16:32 10.07.2025

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты хотели бы увидеть четкую дорожную карту завершения конфликта на Украине. Также, по его словам, на встрече они услышали предложения по Украине, которые до этого не озвучивались, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление Рубио по итогам его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Это не гарантирует достижение мира, но это концепция, которую я передам президенту сразу по возвращении», – сказал госсекретарь.

Рубио охарактеризовал состоявшийся разговор как честный и важный. При этом он подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа активно взаимодействует с Сенатом над подготовкой законопроекта о санкциях.

Встреча между представителями США и России состоялась 10 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия) на полях министерских мероприятий АСЕАН. Переговоры начались в 13:14 мск и продолжались около часа.

По данным МИД РФ, на встрече обсуждались пути восстановления российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества. Сообщается, что в ходе встречи был подтвержден обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций. Также обсуждалась возможность беспрепятственных контактов между обществами двух стран, чему могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения.