Рубио получил от Лаврова новые предложения по Украине

Марк Рубио на переговорах с Сергеем Лавровым 10 июля 2025 года

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты хотели бы увидеть четкую дорожную карту завершения конфликта на Украине. Также, по его словам, на встрече они услышали предложения по Украине, которые до этого не озвучивались, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление Рубио по итогам его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Это не гарантирует достижение мира, но это концепция, которую я передам президенту сразу по возвращении», – сказал госсекретарь.

Рубио охарактеризовал состоявшийся разговор как честный и важный. При этом он подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа активно взаимодействует с Сенатом над подготовкой законопроекта о санкциях.

Встреча между представителями США и России состоялась 10 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия) на полях министерских мероприятий АСЕАН. Переговоры начались в 13:14 мск и продолжались около часа.

По данным МИД РФ, на встрече обсуждались пути восстановления российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества. Сообщается, что в ходе встречи был подтвержден обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций. Также обсуждалась возможность беспрепятственных контактов между обществами двух стран, чему могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.07.2025, 18:23
    Гость: .Штурман

    Современная дипломатия это вранье для публики по всем обсуждаемым проблемам. Если не хочешь и не можешь говорить правду, то лучше помолчи и не делай пустых заявлений так как они никому не интересны.

  4. 10.07.2025, 17:44
    Гость: При

    лаврове мид профукал всю среднюю азию, все закавказье. про европу и речи нет Такой шойга от дипломатии. Какой из него переговорщик, капитулянт.

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