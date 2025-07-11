Трамп анонсировал повышение пошлин до 20%

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении установить единый тариф в размере 15–20% для стран, с которыми у США нет действующих торговых соглашений. Об этом он рассказал в интервью NBC News.

«Мы просто хотим сказать, что все остальные будут платить — 15 или 20 процентов. Сейчас решаем точную цифру», — пояснил Трамп. В настоящее время, как отмечает телеканал, универсальная пошлина для таких стран составляет 10%.

Президент также попытался развеять опасения относительно возможных негативных последствий нового тарифного режима для экономики. По его словам, фондовый рынок демонстрирует рост, а введение пошлин, по мнению Трампа, было «воспринято очень позитивно».

Ранее американский лидер объявил, что его администрация начнёт рассылать иностранным правительствам официальные уведомления с новыми ставками пошлин. Эти меры, как уточнил Трамп, вступят в силу с 1 августа.

Тем не менее, в интервью он допустил, что не все страны получат такие письма: «Это не обязательно. Мы просто устанавливаем наши тарифы», — отметил глава Белого дома.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.07.2025, 14:41
    Гость: Пошлина

    Перед 1 августа дедуля перенесет ввод этих пошлин на 1 сентября или даже сместит на 90 дней.Это же его хобби грозиться пошлинами.
    Вот только пошлину в итоге оплачивает покупатель, а не продавец.

  2. 11.07.2025, 11:22
    Гость: гость

    "все остальные будут платить — 15 или 20 процентов". Это он про американских потребителей?

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