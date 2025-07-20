Глава IT-компании уволился после видео с «камеры поцелуев» на концерте

Гендиректор американской IТ-компании Astronomer Энди Байрон подал в отставку после того, как «камера поцелуев» на концерте рок-группы Coldplay запечатлела его вероятную измену, пишет Газета.RU со ссылкой на CNN.

Инцидент произошел в среду, 16 июля, когда во время выступления музыкального коллектива на стадионе «Джиллетт Стэдиум» в американском штате Массачусетс Байрон попал на большой экран вместе с HR-директором Astronomer Кристин Кэбот. Мужчина тут же вышел из кадра, а его спутница отвернулась и закрыла лицо руками.

После того как видео завирусилось в интернете, СМИ выяснили, что Байрон и Кэбот состоят в браках.

«Либо у них роман, либо они просто очень стеснительные», — прокомментировал случившееся солист Coldplay Крис Мартин.

Через два дня после концерта Astronomer начала официальное расследование по факту произошедшего, а гендиректора отправили в административный отпуск.

«Astronomer привержена ценностям и культуре, которыми мы руководствуемся с момента основания. От наших руководителей ожидается, что они будут задавать стандарт как в поведении, так и в ответственности, но в последнее время эти стандарты не соблюдаются», — говорится в пресс-релизе компании.

Там уточняется, что совет директоров принял отставку Байрона и начал искать ему замену.

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