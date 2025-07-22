США раскрыли документы по делу об убийстве Мартина Лютера Кинга

10:05 22.07.2025

Американские спецслужбы обнародовали масштабный архив, касающийся расследования гибели Мартина Лютера Кинга — одного из символов борьбы за права афроамериканцев. Как сообщается в заявлении, опубликованном Офисом директора Национальной разведки США Тулси Габбард, в открытый доступ поступило свыше 230 тысяч страниц документов, включая ранее засекреченные материалы.

Основанием для рассекречивания послужил указ, подписанный президентом Дональдом Трампом 23 января 2025 года. В обнародованных материалах содержатся подробности расследования, проведённого ФБР, включая возможные версии преступления и внутренние служебные записи ведомства.

Тем не менее, как отмечают специалисты, изучающие наследие Кинга, большая часть информации уже была известна ранее. Кроме того, наиболее чувствительные документы — в том числе материалы слежки ФБР за Кингом — остаются засекреченными как минимум до 2027 года. Ранее суд отказал Министерству юстиции США в досрочной публикации этой части архива.

Мартин Лютер Кинг, лауреат Нобелевской премии мира 1964 года, был застрелен в 1968 году в Мемфисе беглым заключённым Джеймсом Эрлом Рэйем. Он остаётся одним из самых почитаемых общественных деятелей в истории США.

Отметим, что ранее администрация Трампа уже инициировала публикацию архивов по делу об убийстве Джона Кеннеди и его брата Роберта Кеннеди.