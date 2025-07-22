США раскрыли документы по делу об убийстве Мартина Лютера Кинга

Выступление Мартина Лютера Кинга

Американские спецслужбы обнародовали масштабный архив, касающийся расследования гибели Мартина Лютера Кинга — одного из символов борьбы за права афроамериканцев. Как сообщается в заявлении, опубликованном Офисом директора Национальной разведки США Тулси Габбард, в открытый доступ поступило свыше 230 тысяч страниц документов, включая ранее засекреченные материалы.

Основанием для рассекречивания послужил указ, подписанный президентом Дональдом Трампом 23 января 2025 года. В обнародованных материалах содержатся подробности расследования, проведённого ФБР, включая возможные версии преступления и внутренние служебные записи ведомства.

Тем не менее, как отмечают специалисты, изучающие наследие Кинга, большая часть информации уже была известна ранее. Кроме того, наиболее чувствительные документы — в том числе материалы слежки ФБР за Кингом — остаются засекреченными как минимум до 2027 года. Ранее суд отказал Министерству юстиции США в досрочной публикации этой части архива.

Мартин Лютер Кинг, лауреат Нобелевской премии мира 1964 года, был застрелен в 1968 году в Мемфисе беглым заключённым Джеймсом Эрлом Рэйем. Он остаётся одним из самых почитаемых общественных деятелей в истории США.

Отметим, что ранее администрация Трампа уже инициировала публикацию архивов по делу об убийстве Джона Кеннеди и его брата Роберта Кеннеди.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 22.07.2025, 14:48
    Гость: Этот

    хмырь специально сбежал из тюрьмы чтобы ухандочить Кинга? А где он взял гранатомёт?

  4. 22.07.2025, 14:13
    Гость: Лом

    О чем умалчивает левацкая пропаганда, это о том что Кинг выступал против белых вообще и у него масса высказываний которые иначе как расисткими не назовешь, просто его расизм был против белых.

  5. 22.07.2025, 13:16
    Гость: Leningrad59

    В России у людей глаза запорошены что-ли? Всё коню понятно, так они блин, ещё каких-то разоблачений ждут. Вот уж простота хуже воровства.

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