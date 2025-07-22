Трамп заявил о готовности повторить удары по ядерным объектам Ирана

08:10 22.07.2025

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты при необходимости вновь нанесут удары по ядерной инфраструктуре Ирана. Об этом он написал в своей социальной сети The Truth, комментируя высказывание заместителя главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, который ранее признал серьёзные разрушения на ряде объектов.

«Министр иностранных дел Ирана: “Ущерб очень серьёзный, они разрушены”. Конечно. И, если понадобится, мы сделаем это снова», — отметил Трамп.

Ранее Аракчи заявил о неготовности Ирана к прямым переговорам с США. При этом он подчеркнул, что если американская сторона готова к взаимовыгодному решению, то и Тегеран открыт к переговорам.

Напомним, 22 июня США нанесли авиаудары по трём ключевым объектам ядерной программы Ирана — в Фордо, Исфахане и Натанзе. Позже иранская сторона подтвердила факт значительных разрушений, заявив, что степень ущерба ещё уточняется.

Тем временем американские СМИ — в частности, CNN и The New York Times — со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили, что удары оказались менее эффективными, чем рассчитывали в Вашингтоне: ядерная программа Ирана, по оценкам, была отброшена менее чем на полгода.

Трамп отверг эти выводы и назвал операцию одной из самых результативных в военной истории США. По его утверждению, ключевые иранские мощности были «полностью уничтожены».