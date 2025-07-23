ЕС потребовал от Киева объяснений из-за вызвавшего протесты закона
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от украинского президента Владимира Зеленского в связи с ограничением независимости двух главных антикоррупционных ведомств Украины — НАБУ и САП, пишет РБК со ссылкой на AFP.
«Президент фон дер Ляйен выразила свою глубокую обеспокоенность последствиями [принятия] поправок [в законодательство] и обратилась к украинскому правительству за разъяснениями», — сообщил представитель ЕС Гийом Мерсье.
НАБУ — Национальное антикоррупционное бюро, САП — Специальная антикоррупционная прокуратура. Накануне Верховная рада приняла законопроект, ограничивающий деятельность этих ведомств — они становятся зависимыми от решений генерального прокурора, а сам он получает доступ ко всем производствам НАБУ, имеет право давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел. Зеленский подписал закон.
Преследование НАБУ и САП связано с подозрениями сотрудников ведомства в госизмене, «связях с Россией» и коррупции.
Ограничение независимости НАБУ привело к акциям протеста на Украине, в крупных городах прошли акции протеста. К митингам в Киеве присоединился мэр города Виталий Кличко, который заявил, что авторы нового закона «тянут Украину в авторитаризм».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Давайте уже про Израиль, там такая движужа-палестинцев добивают
Палестинского государства на Западном берегу реки Иордан не будет, Израиль аннексирует эти земли. Соответствующее решение принял Кнессет еврейского государства. Об этом пишет израильская пресса.
Израильский парламент большинством голосов принял резолюцию, объявляющую Западный берег реки Иордан «неотъемлемой частью исторической, культурной и духовной родины еврейского народа». Таким образом, Израиль обладает естественным, историческим и юридическим правом на всю территорию Земли Израиля — исторической родины еврейского народа. В то же время резолюция не имеет обязательной силы и служит скорее символическим жестом, который не повлияет на правовой статус Западного берега, оккупированного Израилем с 1967 года.
или стрёмно?
Чудо! не суди по своим яхто-и дворце-держателям.
А чего тут объяснять ? Главные коррупционеры Зеленский и его компания борются за свое право воровать из казны, а заодно из выделенных Западом средств на поддержку Украины.