Премьер-министр Японии подаст в отставку после провала своей партии

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принял решение сложить с себя полномочия, сообщает агентство Reuters. Как уточняется, официальный анонс об отставке ожидается до конца августа.

Согласно информации, опубликованной японским изданием «Ёмиури», заявление Исибы может быть сделано уже в ближайшие недели.

Поводом для такого шага стали итоги прошедших в воскресенье выборов в верхнюю палату парламента, на которых коалиция Либерально-демократической партии (ЛДП), возглавляемой Исибой, и партии «Комэйто» не смогла сохранить большинство. Вместе они получили лишь 122 места из 248, уступив оппозиции, которая укрепила свои позиции, обеспечив себе 126 мандатов.

Это стало продолжением кризиса для правящей коалиции: еще осенью прошлого года она потеряла контроль над нижней палатой парламента. Теперь для продвижения законодательных инициатив ей потребуется заручиться поддержкой оппозиционных сил.

Ранее Исиба неоднократно подчеркивал, что не собирается уходить в отставку, формировать новый кабинет министров или расширять коалиционное соглашение. Тем не менее текущие политические реалии вынудили его пересмотреть свою позицию.

Несмотря на поражение, Либерально-демократическая партия остается крупнейшей фракцией в верхней палате: с учетом непереизбиравшихся мандатов она сохраняет за собой 101 место. Основная оппозиционная партия — Конституционно-демократическая — располагает 38 креслами.

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