ВСУ отложили боевые миссии из-за отключения Starlink

Из-за сбоя в работе спутниковой интернет-системы Starlink подразделению ВСУ пришлось отложить несколько боевых операций. Об этом на условиях анонимности сообщил Reuters командир подразделения, пишет "Коммерсант".

Сбой произошел 24 июля. Он продлился более двух часов и затронул десятки тысяч пользователей Starlink по всему миру. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди подтверждал, что из-за сбоя связи лишились в том числе военнослужащие армии Украины, находящиеся в зоне военных действий. В Starlink сказали, что неполадки произошли из-за отказа ключевых внутренних программных сервисов, обеспечивающих работу основной сети.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.07.2025, 22:52
    Гость: И.В.С.

    начали опровергать любые НАДЕЖДЫ, что они могли внести сбой в работу американской starlink.

  2. 26.07.2025, 20:52
    Гость: А у кого есть такие подозрения?

    Маск уже извинился за внутреннй сбой из-за апгрейда софта.

    Кажется, кое-кто себе цену набить пытается.

  3. 26.07.2025, 20:52
    Гость: ГостьВ

    Писанина пустая.
    На войне нужен авторитаризм, диктатор, и без коррупции не обойтись (она присуща человеку и неистребима, как сказал на лекции студентам председатель КС Зорькин).
    Всё вами написанное, как сказывается на боевые действия? Укры бегут и сдают город за городом? Фронт рухнул и мы овладели городами...., освободили ДР, ЛР...
    Нет?
    Нет. Значит все отрицательное в управляемых пределах.
    Укры знают главное-государство Украина сохранится, об этом много раз подтверждено, и ВВП.
    Начхать, что думают 70 пр. укров, и мало, что-то их по вашей апокалиптической картине.
    Следствие, возможно и будет, без последствий для гл. действующих лиц.

  5. 26.07.2025, 20:40
    Гость: Пилот

    Российские власти и военные взахлеб начали опровергать любые подозрения что они могли внести сбой в работу американской starlink. У них никогда и в мыслях такого не было. И тем более подобных передовых технологий нет и в помине.

Все комментарии (13)
Выбор читателей
Путин: Россия утратит суверенитет, если будет все покупать за нефть и газ
В России формируется «новое цифровое дворянство»
Когда приоритеты расставлены неверно
Мединский рассказал, о чем договорились Россия и Украина в Стамбуле
Избранное
Nightmare «Aeternam»
Криминал, обман, разруха
«Как утверждают многие эксперты и историки, без помощи Запада СССР не стал бы промышленно развитой страной в тридцатые годы прошлого века»
«Бони НЕМ», 13 апреля, Рюмочная Зюзино
«Чтобы выстоять и победить в цивилизационной войне с Западом, необходима полная мобилизация всех сфер жизни»
YouTube и образование: как создавать обучающий контент и помогать зрителям учиться
«Дикая армия» Владимира Путина
Лето без отравлений – возможно ли?
Tritia, 23 сентября, «Главклуб»
Война в Карабахе. Фактор стереотипов. Часть 4
«Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй "саммит мира"»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации