ВСУ отложили боевые миссии из-за отключения Starlink

Писанина пустая.

На войне нужен авторитаризм, диктатор, и без коррупции не обойтись (она присуща человеку и неистребима, как сказал на лекции студентам председатель КС Зорькин).

Всё вами написанное, как сказывается на боевые действия? Укры бегут и сдают город за городом? Фронт рухнул и мы овладели городами...., освободили ДР, ЛР...

Нет?

Нет. Значит все отрицательное в управляемых пределах.

Укры знают главное-государство Украина сохранится, об этом много раз подтверждено, и ВВП.

Начхать, что думают 70 пр. укров, и мало, что-то их по вашей апокалиптической картине.

Следствие, возможно и будет, без последствий для гл. действующих лиц.