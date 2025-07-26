ВСУ отложили боевые миссии из-за отключения Starlink
Из-за сбоя в работе спутниковой интернет-системы Starlink подразделению ВСУ пришлось отложить несколько боевых операций. Об этом на условиях анонимности сообщил Reuters командир подразделения, пишет "Коммерсант".
Сбой произошел 24 июля. Он продлился более двух часов и затронул десятки тысяч пользователей Starlink по всему миру. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди подтверждал, что из-за сбоя связи лишились в том числе военнослужащие армии Украины, находящиеся в зоне военных действий. В Starlink сказали, что неполадки произошли из-за отказа ключевых внутренних программных сервисов, обеспечивающих работу основной сети.
Комментарии читателей Оставить комментарий
начали опровергать любые НАДЕЖДЫ, что они могли внести сбой в работу американской starlink.
Маск уже извинился за внутреннй сбой из-за апгрейда софта.
Кажется, кое-кто себе цену набить пытается.
Писанина пустая.
На войне нужен авторитаризм, диктатор, и без коррупции не обойтись (она присуща человеку и неистребима, как сказал на лекции студентам председатель КС Зорькин).
Всё вами написанное, как сказывается на боевые действия? Укры бегут и сдают город за городом? Фронт рухнул и мы овладели городами...., освободили ДР, ЛР...
Нет?
Нет. Значит все отрицательное в управляемых пределах.
Укры знают главное-государство Украина сохранится, об этом много раз подтверждено, и ВВП.
Начхать, что думают 70 пр. укров, и мало, что-то их по вашей апокалиптической картине.
Следствие, возможно и будет, без последствий для гл. действующих лиц.
Фраза "ВСУ в том числе" обнадёживает.
Российские власти и военные взахлеб начали опровергать любые подозрения что они могли внести сбой в работу американской starlink. У них никогда и в мыслях такого не было. И тем более подобных передовых технологий нет и в помине.