Над Минском сбит беспилотник

Беспилотник сбит над Минском средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет РБК со ссылкой на заявление Минобороны Белоруссии. Системы ПВО засекли аппарат около 2 часов ночи. Дрон упал в 2:33 на улице Матусевича в районе дома № 72.

«Пострадавших нет. С учетом данного инцидента оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства. По данному факту проводится проверка», — сказано в сообщении.

Откуда именно в Белоруссию прилетел дрон, военное ведомство не уточнило. Ситуация находится на контроле у главы государства Александра Лукашенко, добавили в Минобороны Белоруссии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.07.2025, 16:47
    Гость: хлебницы молотова

    Серп и молот
    Молот серп
    Это был советский герб
    Хочешь сей
    А хочешь верь
    Что Россия
    Это зверь

  5. 29.07.2025, 16:31
    Гость: в

    Минске белорусские специалисты радиоэлектронной борьбы, вероятнее всего, «приземлили» украинский беспилотный летательный аппарат FP-1.

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