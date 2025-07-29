Над Минском сбит беспилотник

11:31 29.07.2025

Беспилотник сбит над Минском средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет РБК со ссылкой на заявление Минобороны Белоруссии. Системы ПВО засекли аппарат около 2 часов ночи. Дрон упал в 2:33 на улице Матусевича в районе дома № 72.

«Пострадавших нет. С учетом данного инцидента оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства. По данному факту проводится проверка», — сказано в сообщении.

Откуда именно в Белоруссию прилетел дрон, военное ведомство не уточнило. Ситуация находится на контроле у главы государства Александра Лукашенко, добавили в Минобороны Белоруссии.