Арабские страны впервые призвали ХАМАС отказаться от власти в Газе
Семнадцать стран — членов Евросоюза и Лиги Арабских государств призвали радикальное палестинское движение ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа, пишет Газета.RU со ссылкой на France 24.
По данным телеканала, страны поддержали декларацию, согласованную в ходе конференции ООН по возобновлению процесса создания двух государств для Израиля и Палестины. Документ был одобрен в том числе Катаром, Саудовской Аравией и Египтом.
«В контексте прекращения войны в Газе ХАМАС должен положить конец своему правлению в секторе Газа и передать оружие Палестинской администрации при международном участии и поддержке, в соответствии с целью создания суверенного и независимого палестинского государства», — говорится в декларации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Лига арабских государств" уже легла под израиль и США.
А кто они эта лига?- С.Аравия, Оман, Иордания, Катар, Кувет, Бахрейн, ОАЭ и ещё с десяток мелких, беднейшие страны региона которых никто никогда не слушает.
А костяк- союзники США и Израиля.
Слили Палестину по полной. Даже турки защищают Газу больше чем вся эта "лига".
Где то полгода назад
Главный в ЕС призвал Изр.перестать поддерживать Хамас.
:)))
Кровавый израиль активно делает бизнесс с мусульманскими странами. Нас больше волнует помощь израиля украине и азербайджану оружием и кое-чем другим.
Израиль поможет Азербайджану вывести в космос 2 спутника
Азербайджан планирует в 2026 и 2028 годах вывести на орбиту два спутника оптического наблюдения. Об этом сообщил журналистам председатель правления космического агентства Азербайджана (Азеркосмос) Самеддин Аскеров, сообщает ТАСС.
«В рамках прошедшего в прошлом году в Баку 74-го Международного астронавтического конгресса был подписан контракт между «Азеркосмосом» и Israel Aerospace Industries (IAI) по разработке новых спутников наблюдения Азербайджана. В рамках программы Azersky-2 будет разработано 2 спутника. Это будут спутники дистанционного зондирования Земли с электрооптическими датчиками высокого разрешения», - сказал он.
По его словам, IAI спроектирует, соберет, интегрирует и испытает первый спутник с участием азербайджанских специалистов, которые пройдут обучение управлению спутниками и обработке спутниковых изображений.
Эта п.администрация пошла бы в Газу и взяла там власть.А так ,конечно, Израиль должен воевать за то, чтобы эти п.администраторы пришли на готовое при этом еще и ругая Израиль.