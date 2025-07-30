Арабские страны впервые призвали ХАМАС отказаться от власти в Газе

20:39 30.07.2025

Семнадцать стран — членов Евросоюза и Лиги Арабских государств призвали радикальное палестинское движение ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа, пишет Газета.RU со ссылкой на France 24.

По данным телеканала, страны поддержали декларацию, согласованную в ходе конференции ООН по возобновлению процесса создания двух государств для Израиля и Палестины. Документ был одобрен в том числе Катаром, Саудовской Аравией и Египтом.

«В контексте прекращения войны в Газе ХАМАС должен положить конец своему правлению в секторе Газа и передать оружие Палестинской администрации при международном участии и поддержке, в соответствии с целью создания суверенного и независимого палестинского государства», — говорится в декларации.