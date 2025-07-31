ФБР нашло готовые к уничтожению документы о связях Трампа с Россией
Директор ФБР Кэш Патель обнаружил в тайнике спецслужбы тысячи документов, связанных с расследованием возможных связей президента США Дональда Трампа с Россией. Бумаги лежали в пакетах для сжигания, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Fox News.
В такие пакеты кладут готовые к уничтожению бумаги с грифом секретности, пояснили собеседники телеканала. Рассекреченные документы будут переданы в Сенат и затем обнародованы. О чем конкретно говорится в файлах, неизвестно.
В июле 2016 года, во время предвыборной гонки в США, ФБР начало расследование о предполагаемом сговоре Дональда Трампа с Кремлем с целью повлиять на исход выборов. Досье подготовил бывший офицер британской разведки Кристофер Стил по заказу Fusion GPS, которая занимается расследованиями. Ее наняла Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании. В отчете Стила содержались непроверенные утверждения о сговоре Дональда Трампа и российского правительства. Кристофер Стил работал на ФБР, однако был отстранен от должности, так как рассказывал о связях со спецслужбой в СМИ.
В 2019 документ об итогах двухлетнего расследования под кодовым названием «Crossfire Hurricane» был представлен Конгрессу США. Команда бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера не нашла доказательств сговора сотрудников штаба Дональда Трампа с Москвой.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Клинтонша - стерва в кубе.
что Зеля российский шпион. Поэтому и начали его мочить в сортире
еврейчик, когда вместо контраргумента цитируется тезис, "опровержение" проходит по разряду "корчим рожу"
конкретно для вашего племени подпадает под "определение Губермана"("кромешный идиот")
Тебе, красава, платят за клевету на Россию? Речь идёт про америкосию и их проделки. Но Россию обнажить надо...
Цитата: «Донни выживет... ежели пойдет ва-банк: официально объявит войну "глубинным" и призовет англо-саксов "вернуть эту землю себе". есно, это чревато го но оная будет палюбе
и ежели позже(после Донни), то длиннее, кровавей и диче - в ядерной сверхдержаве, ага паэтттому я б рекомендовал б бы местным ... поприкидывать вялого к "ключу от синагоги", - ну, чтоб трампы могли говорить:»
Это сколько надо принять на грудь, чтобы такой бред написаить?
Напоминаю тему статьи :- «ФБР нашло готовые к уничтожению документы о связях Трампа с Россией».