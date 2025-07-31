ФБР нашло готовые к уничтожению документы о связях Трампа с Россией

12:22 31.07.2025

Директор ФБР Кэш Патель обнаружил в тайнике спецслужбы тысячи документов, связанных с расследованием возможных связей президента США Дональда Трампа с Россией. Бумаги лежали в пакетах для сжигания, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Fox News.

В такие пакеты кладут готовые к уничтожению бумаги с грифом секретности, пояснили собеседники телеканала. Рассекреченные документы будут переданы в Сенат и затем обнародованы. О чем конкретно говорится в файлах, неизвестно.

В июле 2016 года, во время предвыборной гонки в США, ФБР начало расследование о предполагаемом сговоре Дональда Трампа с Кремлем с целью повлиять на исход выборов. Досье подготовил бывший офицер британской разведки Кристофер Стил по заказу Fusion GPS, которая занимается расследованиями. Ее наняла Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании. В отчете Стила содержались непроверенные утверждения о сговоре Дональда Трампа и российского правительства. Кристофер Стил работал на ФБР, однако был отстранен от должности, так как рассказывал о связях со спецслужбой в СМИ.

В 2019 документ об итогах двухлетнего расследования под кодовым названием «Crossfire Hurricane» был представлен Конгрессу США. Команда бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера не нашла доказательств сговора сотрудников штаба Дональда Трампа с Москвой.