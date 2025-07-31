ФБР нашло готовые к уничтожению документы о связях Трампа с Россией

Директор ФБР Кэш Патель обнаружил в тайнике спецслужбы тысячи документов, связанных с расследованием возможных связей президента США Дональда Трампа с Россией. Бумаги лежали в пакетах для сжигания, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Fox News.

В такие пакеты кладут готовые к уничтожению бумаги с грифом секретности, пояснили собеседники телеканала. Рассекреченные документы будут переданы в Сенат и затем обнародованы. О чем конкретно говорится в файлах, неизвестно.

В июле 2016 года, во время предвыборной гонки в США, ФБР начало расследование о предполагаемом сговоре Дональда Трампа с Кремлем с целью повлиять на исход выборов. Досье подготовил бывший офицер британской разведки Кристофер Стил по заказу Fusion GPS, которая занимается расследованиями. Ее наняла Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании. В отчете Стила содержались непроверенные утверждения о сговоре Дональда Трампа и российского правительства. Кристофер Стил работал на ФБР, однако был отстранен от должности, так как рассказывал о связях со спецслужбой в СМИ.

В 2019 документ об итогах двухлетнего расследования под кодовым названием «Crossfire Hurricane» был представлен Конгрессу США. Команда бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера не нашла доказательств сговора сотрудников штаба Дональда Трампа с Москвой.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 31.07.2025, 18:06
    Гость: Возможно документы покажут

    что Зеля российский шпион. Поэтому и начали его мочить в сортире

  3. 31.07.2025, 17:53
    Гость: Нащднанд

    еврейчик, когда вместо контраргумента цитируется тезис, "опровержение" проходит по разряду "корчим рожу"
    конкретно для вашего племени подпадает под "определение Губермана"("кромешный идиот")

  4. 31.07.2025, 17:37
    Гость: Иван

    Тебе, красава, платят за клевету на Россию? Речь идёт про америкосию и их проделки. Но Россию обнажить надо...

  5. 31.07.2025, 16:34
    Гость: Для читателей о 14:56

    Цитата: «Донни выживет... ежели пойдет ва-банк: официально объявит войну "глубинным" и призовет англо-саксов "вернуть эту землю себе". есно, это чревато го но оная будет палюбе
    и ежели позже(после Донни), то длиннее, кровавей и диче - в ядерной сверхдержаве, ага паэтттому я б рекомендовал б бы местным ... поприкидывать вялого к "ключу от синагоги", - ну, чтоб трампы могли говорить:»

    Это сколько надо принять на грудь, чтобы такой бред написаить?
    Напоминаю тему статьи :- «ФБР нашло готовые к уничтожению документы о связях Трампа с Россией».

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