Разведка «Талибана» хочет создать свои резидентуры на Северном Кавказе

15:22 2.08.2025

Главное управление разведки (ГУР) афганского "Талибана"* создало свои "разведывательные пункты" (резидентуры) на Южном Кавказе - в Грузии и Азербайджане. Об этом пишет востоковед Андрей Серенко со ссылкой на осведомленный источник.

"Теперь на повестке ГУР талибов стоит задача создания и развития сети резидентур на российском Северном Кавказе, в Дагестане, Чечне, Ингушетии и других республиках", - отметил источник.

По его словам, при создании резидентур ГУР талибы опираются на "местный материал" - сторонников идеологии "Талибана" и джихада из числа местных жителей.

Собеседник эксперта обратил внимание, что форсирование решения задачи по созданию северокавказских резидентур ГУР "Талибана" началось после официального признания Россией режима талибов в Афганистане.

Ещё одним направлением активности талибских спецслужб является Казахстан.

* Находится под санкциями ООН из-за террористической деятельности. В России Верховный суд 17.04.25 приостановил запрет деятельности движения, но оно еще находится в РФ в списке террористических организаций