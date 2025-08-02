Разведка «Талибана» хочет создать свои резидентуры на Северном Кавказе
Главное управление разведки (ГУР) афганского "Талибана"* создало свои "разведывательные пункты" (резидентуры) на Южном Кавказе - в Грузии и Азербайджане. Об этом пишет востоковед Андрей Серенко со ссылкой на осведомленный источник.
"Теперь на повестке ГУР талибов стоит задача создания и развития сети резидентур на российском Северном Кавказе, в Дагестане, Чечне, Ингушетии и других республиках", - отметил источник.
По его словам, при создании резидентур ГУР талибы опираются на "местный материал" - сторонников идеологии "Талибана" и джихада из числа местных жителей.
Собеседник эксперта обратил внимание, что форсирование решения задачи по созданию северокавказских резидентур ГУР "Талибана" началось после официального признания Россией режима талибов в Афганистане.
Ещё одним направлением активности талибских спецслужб является Казахстан.
* Находится под санкциями ООН из-за террористической деятельности. В России Верховный суд 17.04.25 приостановил запрет деятельности движения, но оно еще находится в РФ в списке террористических организаций
Комментарии читателей Оставить комментарий
Афганские талибы представляют крайне радикальное крыло ислама самое опасное для РФ и бывших республик. Они ведут активную пропаганду среди умеренных мусульман и перетягивают на свою стоону. А кремль с ними братается и сует деньги в карманы в надежде задобрить басмачей. Опять очередная провальная политика, вместо того чтобы жестко пресекать все их вылазки. А втутри РФ с их представителями следует развернуть жесткую борьбу.
на место нарышкина и бортникова пригласить талибов?
в СПб решили завозить в Россию СПЕЦИАЛИСТОВ из Афганистана, даже на КМ была
статья.
А эти спецы такие спецы,с ними даже в Таджикистане не
Могут совладать, хоть они и одной крови
В Таджикистан афганцы в качестве беженцев находятся.
Уважаемый! Вы слишком сильно преувеличиваете роль "гегемона" в управление страной не вникая на влияние его помощников в АП в принятие решений. Гегемон не Сталин и чтение Ильина не то что постоянное самообразование Сталина. Он слишком много времени проводит на различных пиар-акциях и поэтому он просто вынужден озвучивать мнение своих помощников. При этом возраст тоже влияет на принимаемые им решения, а поэтому все идет к закату карьеры.
Исламских фанатиков Глава РФ решил признать из-за давления крупного компрадорского бизнеса заинтересованного "освоить" природные ресурсы Афгана и нажиться при их перепродаже на Запад. Однако исламский фанатизм страшная вещь и играя с коброй флейтист может пострадать если расслабится.
За последние годы поддержка РПЦ Кремлем дала результат в виде радикализации российского ислама,а поэтому талибы решили воспользоваться этой ошибкой российской власти и пустили корни на Кавказе и в бывших среднеазиатских республиках СССР. Цель Талибана не меняется. Это построение исламского халифата живущий по религиозным законам. А это нам надо?
уместна, если бы Вы точно знали истинные его цели.