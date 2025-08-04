Австралию засыпало снегом

Снег в Австралии

Необычная для Австралии погода обрушилась на страну в минувшие выходные: в северной части Нового Южного Уэльса выпало до 40 сантиметров снега — это самый высокий показатель с 1980-х годов. Об этом заявила представитель Бюро метеорологии Австралии Мириам Брэдбери, передает Sky News.

Целый ряд городов оказался под плотным снежным покровом, невиданным за последние десятилетия. В отдельных районах штата Квинсленд снег выпал впервые за более чем десять лет. Многие местные жители увидели его вживую впервые — в социальных сетях появились кадры с играми в снежки и снежными скульптурами. Один из очевидцев признался журналистам Би-би-си, что ни разу в жизни не сталкивался со снегом.

Однако вместе с редким природным явлением пришли и разрушения. По данным экстренных служб, на территории Нового Южного Уэльса за уик-энд зафиксировано 1455 инцидентов: сильные снегопады, грозы и проливные дожди вызвали перебои в электроснабжении, повредили инфраструктуру и заблокировали движение. Более 100 автомобилей застряли в снегу, а десятки тысяч домов остались без света, сообщает Reuters.

Также в долине Хантер идут поиски 26-летней женщины, которую унесло потоками воды после того, как водитель автомобиля попытался проехать через паводковый ручей.

Новый Южный Уэльс, в котором находится крупнейший мегаполис страны — Сидней, остаётся в центре стихийного бедствия. По словам Брэдбери, климатические изменения продолжают усиливать нестабильность погодных условий на континенте. Тем не менее, столь масштабные снегопады уже случались в истории Австралии, хотя и крайне редко.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Трамп заявил, что ему больше не так интересны переговоры с Путиным
© KM.RU, Илья Шабардин
«Нет, будешь меньше есть». Бензиновый треугольник: как нефтеолигархи и чиновники обкрадывают народ
«Удаленщиков — на СВО!»: Блокировки Сети в регионах РФ наводят на мысли о провокациях чиновников
Диалоги с нейросетями доведут пользователей до суда
Избранное
Код Дракона «Лед и пламя»
Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва мигрантам отдана?
Ермен «Анти» Ержанов, 9 декабря, Mezzo Forte
Прохор и Пузо «Делирий»
«Нам повезло с эпохой: мы видим жесточайший конфликт внутри гегемона современной эпохи»
Власти отомстили защитникам Куштау
20 лет назад СССР прекратил свое существование
Грета и Чубайс одобряют: правительство разрешило губернаторам вводить «социальную норму» на электричество
Спецслужбы ведут расследования. Польша тайно нарушала антироссийские санкции
The Papriks «Дождь» (интернет-сингл)
Gove (Кузя УО) «Мертвая б...»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации