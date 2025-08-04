Австралию засыпало снегом

08:10 4.08.2025

Необычная для Австралии погода обрушилась на страну в минувшие выходные: в северной части Нового Южного Уэльса выпало до 40 сантиметров снега — это самый высокий показатель с 1980-х годов. Об этом заявила представитель Бюро метеорологии Австралии Мириам Брэдбери, передает Sky News.

Целый ряд городов оказался под плотным снежным покровом, невиданным за последние десятилетия. В отдельных районах штата Квинсленд снег выпал впервые за более чем десять лет. Многие местные жители увидели его вживую впервые — в социальных сетях появились кадры с играми в снежки и снежными скульптурами. Один из очевидцев признался журналистам Би-би-си, что ни разу в жизни не сталкивался со снегом.

Однако вместе с редким природным явлением пришли и разрушения. По данным экстренных служб, на территории Нового Южного Уэльса за уик-энд зафиксировано 1455 инцидентов: сильные снегопады, грозы и проливные дожди вызвали перебои в электроснабжении, повредили инфраструктуру и заблокировали движение. Более 100 автомобилей застряли в снегу, а десятки тысяч домов остались без света, сообщает Reuters.

Также в долине Хантер идут поиски 26-летней женщины, которую унесло потоками воды после того, как водитель автомобиля попытался проехать через паводковый ручей.

Новый Южный Уэльс, в котором находится крупнейший мегаполис страны — Сидней, остаётся в центре стихийного бедствия. По словам Брэдбери, климатические изменения продолжают усиливать нестабильность погодных условий на континенте. Тем не менее, столь масштабные снегопады уже случались в истории Австралии, хотя и крайне редко.