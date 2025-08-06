Трамп в пятницу примет в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана

Президент США Дональд Трамп пригласил главу Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на встречу в Белый дом, сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, встреча пройдет в Белом доме в пятницу - 8 августа.

Издание отмечает, что таким образом Трамп пытается стать посредником в заключении мирного соглашения между Ереваном и Баку, которые оказались втянуты в многолетний конфликт, пишет "Интерфакс".

The Washington Post не исключает, что по результатам встречи может быть объявлено о заключении мирного соглашения.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 06.08.2025, 20:29
    Гость: Аня

    Просто у Трамп через год выборы его партии в коннресс в 2026г. Вот и надолектлату какие-то успехи показать

  4. 06.08.2025, 20:13
    Гость: Гость

    Уволенного из ТАСС Гусмана пригрел у себя губернатор Беглов, назначив его пресс-секретарем.
    Уроженец Азербайджана Беглов на посту губернатора в основном отметился тем, что окончательно превратил Северную столицу в город Баку-на-Неве.
    Достаточно вспомнить шествия с азербайджанскими флагами, несмотря на запреты подобных действий в период Карабахской войны, издевательства в 78 отделе полиции над ветеранами СВО, где начальник отдела и его заместители азербайджанцы, а также практически всю городскую стройку, отданную структурам Мамишева. Теперь команду пополнил Гусман.
    Михаил Гусман, уволенный с поста замгендиректора ТАСС, объявился в Баку – на церемонии прощания с азербайджанским писателем Эльчином Эфендиевым. Видео разошлось по соцсетям.
    19 июля на медиафоруме в Степанакерте Гусман хвалил внешнюю политику Азербайджана и раздавал комплименты Алиеву. Через пять дней его освободили от должности.

  5. 06.08.2025, 18:51
    Гость: Почему-то благодетелем себя называет только он сам.

    Спроси русского -- так Россия всех облагодетельствовала, спасла, накормила и подарки подарила. Не страна, а Дед Мороз какой-то.

    А спроси любого из нынешних соседей России, когда-то живших под её властью -- от финна до узбека -- так услышишь совсем другую историю. Есть одно исключение -- беларусы -- но и от них о "благодельстве" России не услышишь. Просто неплохие человеческие чувства, не более. Ничем себя обязанными России беларусы не чувствуют, что даже Лука постоянно подчеркивает -- мол, мы вам всегда давали и даем сейчас больше, чем вы нам, но это не проблема -- мы добрые. Просто не забывайте о нашей доброте, а то кто его знает... всякое бывает. Любовь с интересом.

Все комментарии (24)
Выбор читателей
Российские военные взяли под контроль город Часов Яр в ДНР
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Росстат: средняя зарплата в России приблизилась к 100 тысячам рублей
DC Studio / Freepik.com"/>
Возможно ли вторая СВО на Кавказе?
В Газе от голода умерли 180 человек
Избранное
Владимир Владимирович, а что дальше?
С банковской тайной в России покончено
«Безналичный рай». Зачем власти усилили контроль за оборотом налички?
Алексей Дьяков «Живая вода»
Тоскарабочегокласса «Сам не свой» (интернет-сингл)
Застенчивость - болезнь роста
«Начался коллапс»: маркировка создала дефицит лекарств в эпоху ковида
Аберрация «Панк-рок ржавых окраин»
Черный кролик «Снег»
«Особенное, взволнованное состояние»: почему дети попадали в обморок на школьной линейке
Когда приоритеты расставлены неверно
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации