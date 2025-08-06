Трамп в пятницу примет в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана
Президент США Дональд Трамп пригласил главу Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на встречу в Белый дом, сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
По их данным, встреча пройдет в Белом доме в пятницу - 8 августа.
Издание отмечает, что таким образом Трамп пытается стать посредником в заключении мирного соглашения между Ереваном и Баку, которые оказались втянуты в многолетний конфликт, пишет "Интерфакс".
The Washington Post не исключает, что по результатам встречи может быть объявлено о заключении мирного соглашения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И нищим был,и производил товары низкого качества
Не надо было Асада сдавать и проблем меньше бы было
Просто у Трамп через год выборы его партии в коннресс в 2026г. Вот и надолектлату какие-то успехи показать
Уволенного из ТАСС Гусмана пригрел у себя губернатор Беглов, назначив его пресс-секретарем.
Уроженец Азербайджана Беглов на посту губернатора в основном отметился тем, что окончательно превратил Северную столицу в город Баку-на-Неве.
Достаточно вспомнить шествия с азербайджанскими флагами, несмотря на запреты подобных действий в период Карабахской войны, издевательства в 78 отделе полиции над ветеранами СВО, где начальник отдела и его заместители азербайджанцы, а также практически всю городскую стройку, отданную структурам Мамишева. Теперь команду пополнил Гусман.
Михаил Гусман, уволенный с поста замгендиректора ТАСС, объявился в Баку – на церемонии прощания с азербайджанским писателем Эльчином Эфендиевым. Видео разошлось по соцсетям.
19 июля на медиафоруме в Степанакерте Гусман хвалил внешнюю политику Азербайджана и раздавал комплименты Алиеву. Через пять дней его освободили от должности.
Спроси русского -- так Россия всех облагодетельствовала, спасла, накормила и подарки подарила. Не страна, а Дед Мороз какой-то.
А спроси любого из нынешних соседей России, когда-то живших под её властью -- от финна до узбека -- так услышишь совсем другую историю. Есть одно исключение -- беларусы -- но и от них о "благодельстве" России не услышишь. Просто неплохие человеческие чувства, не более. Ничем себя обязанными России беларусы не чувствуют, что даже Лука постоянно подчеркивает -- мол, мы вам всегда давали и даем сейчас больше, чем вы нам, но это не проблема -- мы добрые. Просто не забывайте о нашей доброте, а то кто его знает... всякое бывает. Любовь с интересом.