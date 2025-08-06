Трамп в пятницу примет в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана

11:30 6.08.2025

Президент США Дональд Трамп пригласил главу Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на встречу в Белый дом, сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, встреча пройдет в Белом доме в пятницу - 8 августа.

Издание отмечает, что таким образом Трамп пытается стать посредником в заключении мирного соглашения между Ереваном и Баку, которые оказались втянуты в многолетний конфликт, пишет "Интерфакс".

The Washington Post не исключает, что по результатам встречи может быть объявлено о заключении мирного соглашения.