Эфиопия не будет сдавать в аренду России гражданские самолеты
Гендиректор государственной эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines Месфин Тасев опроверг сообщения о том, что перевозчик ведет переговоры о сдаче в аренду России гражданских самолетов. Он добавил, что подобная сделка не может быть заключена из-за санкционных рисков.
«Россия находится под санкциями США, а Ethiopian Airlines имеет прочные операционные и коммерческие связи с Соединенными Штатами. Мы работаем в соответствии с международными нормами и законодательством США и не готовы рисковать, нарушая эти законы»,— приводит слова Месфина Тасева «Коммерсант». Он также заявил, что «нам самим нужно больше самолетов».
Ранее газета Capital писала, что торговый представитель России в Эфиопии Ярослав Тарасюк провел переговоры Эфиопским управлением гражданской авиации. Он предложил властям страны заключить соглашение, которое включает аренду самолетов Ethiopian Airlines вместе с экипажами и их обслуживание.
Комментарии читателей Оставить комментарий
уже довели.
Может МС21 доведут.
Талибы ещё попользуютсят Россией,создавая агентуру на Кавказе
Не устаю поражаться великому сумрачному гению "рулевого" который "нашо усё". Так довести страну до "ручки", что бы она шла за импортными подержанными самолётами на поклон к самым бедным станам Африки! Это надо уметь ещё, не всем это по плечу, такая задача, из супер державы сделать отстойную страну третьего мира, не способную даже догнать "советские галоши", а ему это удалось!
"Гость: В.В. Путин
"То, что мы производили, было никому не нужно, потому что наши галоши никто не покупал, кроме как африканцев, которые должны были по горячему песку ходить"
---
Вообще это называется ИПСО или Информационно-Психологическая Специальная Операция. Проводилась и проводится антисоветчиками в том числе бывшими членами КПСС и бывшими работниками соотв. служб СССР. Проводится проффесионально. Направлена внутрь страны, чтобы представить СССР как неразвитое государство.