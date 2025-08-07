Эфиопия не будет сдавать в аренду России гражданские самолеты

14:51 7.08.2025

Гендиректор государственной эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines Месфин Тасев опроверг сообщения о том, что перевозчик ведет переговоры о сдаче в аренду России гражданских самолетов. Он добавил, что подобная сделка не может быть заключена из-за санкционных рисков.

«Россия находится под санкциями США, а Ethiopian Airlines имеет прочные операционные и коммерческие связи с Соединенными Штатами. Мы работаем в соответствии с международными нормами и законодательством США и не готовы рисковать, нарушая эти законы»,— приводит слова Месфина Тасева «Коммерсант». Он также заявил, что «нам самим нужно больше самолетов».

Ранее газета Capital писала, что торговый представитель России в Эфиопии Ярослав Тарасюк провел переговоры Эфиопским управлением гражданской авиации. Он предложил властям страны заключить соглашение, которое включает аренду самолетов Ethiopian Airlines вместе с экипажами и их обслуживание.