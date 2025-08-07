Нетаньяху: Израиль не планирует контролировать сектор Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News заявил, что Израиль не намерен управлять сектором Газа и хочет передать контроль над территорией арабским силам.

"Мы не хотим управлять им [сектором Газа]. Мы хотим передать его арабским силам, которые будут управлять им должным образом, не угрожая нам и обеспечивая жителям Газы хорошую жизнь", - приводит слова Нетаньяху ТАСС

Он подчеркнул, что Израиль не хочет удерживать сектор, но намерен обеспечить себе "периметр безопасности". Нетаньяху добавил, что реализация такого плана "невозможна при ХАМАС". 

  3. 07.08.2025, 20:42
    Гость: дык

    До 1967 года Газа была часть Египта и жили в ней египтяне.В результате войны с Израилем Газа перешла к Израилю.Потом по мирному договору Египет вернул себе Синай,но добровольно отказался от Газы Итак, вопрос: почему до 67года Египет не озаботился созданием палестинского государства для начала хотя бы в Газе?А потом не захотел вернуть ее себе тоже для создания там п.государства?

