Нетаньяху: Израиль не планирует контролировать сектор Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News заявил, что Израиль не намерен управлять сектором Газа и хочет передать контроль над территорией арабским силам.
"Мы не хотим управлять им [сектором Газа]. Мы хотим передать его арабским силам, которые будут управлять им должным образом, не угрожая нам и обеспечивая жителям Газы хорошую жизнь", - приводит слова Нетаньяху ТАСС.
Он подчеркнул, что Израиль не хочет удерживать сектор, но намерен обеспечить себе "периметр безопасности". Нетаньяху добавил, что реализация такого плана "невозможна при ХАМАС".
Я прям-таки поверил. Щас заплАчу. И потом сразу заплачУ
в голове параноя
До 1967 года Газа была часть Египта и жили в ней египтяне.В результате войны с Израилем Газа перешла к Израилю.Потом по мирному договору Египет вернул себе Синай,но добровольно отказался от Газы Итак, вопрос: почему до 67года Египет не озаботился созданием палестинского государства для начала хотя бы в Газе?А потом не захотел вернуть ее себе тоже для создания там п.государства?
ТЮРЬМА.