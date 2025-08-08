Израиль утвердил план Нетаньяху по оккупации города Газа

Военно-политическкий кабинет Израиля дал согласие на реализацию инициативы премьер-министра Биньямина Нетаньяху по оккупации войсками Израиля город Газа. Об этом сообщил журналист Барак Равид (Axios) в соцсети X со ссылкой на источник в правительстве страны.

Факт утверждения плана подтвердили и в офисе главы кабмина, о чём пишет издание Times of Israel. Сообщается, что Израиль будет оказывать гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон активных боевых действий.

Кроме того, израильское руководство сформулировало пять ключевых условий, выполнение которых, по его мнению, необходимо для прекращения войны с ХАМАС.

Вот их полный список:

  • Полный демонтаж вооружённых структур группировки;
  • Освобождение всех оставшихся в плену 50 израильских заложников;
  • Демилитаризация сектора Газа;
  • Установление контроля Израиля над системой безопасности анклава;
  • Создание новой гражданской администрации, не связанной ни с ХАМАС, ни с Палестинской национальной администрацией.

Накануне премьер-министр Нетаньяху выступил с заявлением о планах взять под временный контроль территорию всего сектора Газа, чтобы обеспечить безопасность границ. Он подчеркнул, что речь не идёт о долгосрочной оккупации: после стабилизации ситуации власть в анклаве должна перейти к новому, нейтральному управлению.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.08.2025, 16:23
    Гость: Путник

    Вся история еврейского народа это войны с соседями. Пора задуматься почему евреи вечно не довольны соседями. Даже когда они живут вне Израиля, умудряются поссориться с соседями, которые им ничего не дают

  3. 08.08.2025, 15:59
    Гость: да-да

    Голода нет, все съедает Хамас. Оккупации тоже нет, мы только зайдём и выйдем. Все передадим под контроль арабским странам, только ни одна арабская страна об этом не знает. хе-хе.

  4. 08.08.2025, 15:33
    Гость: аа

    попавшим в окружение под Сталинградом немцам советская власть не передавала продовольствие.Да и городам и деревням в районе окружения тоже нет.

  5. 08.08.2025, 14:22
    Гость: вранье продолжается

    NBC: "Дональд Трамп резко отреагировал на слова премьера Израиля Биньямина Нетаньяху об отсутствии массового голода на территории Газы, заявив, что видел доказательства обратного"

Все комментарии (10)
Выбор читателей
DC Studio / Freepik.com"/>
Возможно ли вторая СВО на Кавказе?
В Газе от голода умерли 180 человек
Три причины отказа Москвы от моратория по РСМД
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Нефтегаз в минусе, оборонные траты пухнут. Хватит ли денег и на людей, и на СВО?
Избранное
«КняZz», 18 февраля, Adrenaline Stadium
«Запрещенные барабанщики», 30 июня, «Мумий Тролль Music Bar»
Гарик Сукачев, 9 декабря, «16 Тонн»
Объединение Германии: как Горбачев предал не только русских, но и немцев
Bonfire «Roots»
Аборт мозга «Instrumental»
Памятник Сталину и украинские «кидалы»: как прошел «Большой разговор» Александра Лукашенко с прессой и НКО
Своих не бросаем? В истории с белорусским выпуском «Комсомолки» это не работает
Данила Козловский: «Я благодарен судьбе»
Твердый воздух и Элина Чернева «Демонстрация запястий»
Тяжело в учении – сытно в столовой: новобранцам весеннего призыва рассказывают, что их ждет
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации