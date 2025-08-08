Израиль утвердил план Нетаньяху по оккупации города Газа

10:10 8.08.2025

Военно-политическкий кабинет Израиля дал согласие на реализацию инициативы премьер-министра Биньямина Нетаньяху по оккупации войсками Израиля город Газа. Об этом сообщил журналист Барак Равид (Axios) в соцсети X со ссылкой на источник в правительстве страны.

Факт утверждения плана подтвердили и в офисе главы кабмина, о чём пишет издание Times of Israel. Сообщается, что Израиль будет оказывать гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон активных боевых действий.

Кроме того, израильское руководство сформулировало пять ключевых условий, выполнение которых, по его мнению, необходимо для прекращения войны с ХАМАС.

Вот их полный список:

Полный демонтаж вооружённых структур группировки;

Освобождение всех оставшихся в плену 50 израильских заложников;

Демилитаризация сектора Газа;

Установление контроля Израиля над системой безопасности анклава;

Создание новой гражданской администрации, не связанной ни с ХАМАС, ни с Палестинской национальной администрацией.

Накануне премьер-министр Нетаньяху выступил с заявлением о планах взять под временный контроль территорию всего сектора Газа, чтобы обеспечить безопасность границ. Он подчеркнул, что речь не идёт о долгосрочной оккупации: после стабилизации ситуации власть в анклаве должна перейти к новому, нейтральному управлению.