Трамп накричал на Нетаньяху после его слов о голоде в Газе
Президент США Дональд Трамп в недавнем телефонном разговоре накричал на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после его утверждения, что информация о массовом голоде в секторе Газа не соответствует действительности, передает телеканал NBC.
"Двадцать восьмого июля у Нетаньяху и президента Дональда Трампа состоялся частный телефонный разговор, который вылился в крики на фоне обеспокоенности Белого дома по поводу того, как работает Гуманитарный фонд Газы — механизм по оказанию помощи, поддерживаемый США и Израилем. <…> Нетаньяху сказал Трампу, что сообщения о массовом голоде в Газе недостоверны и сфабрикованы ХАМАС. Трамп перебил Нетаньяху и начал кричать, что не хочет слышать, что голод — это фейк, и что его помощники показали ему доказательства того, что дети там голодают", — цитирует сообщение телеканала РИА Новости.
NBC уточнил, что разговор состоялся по инициативе Тель-Авива. Нетаньяху запросил его после того, как в конце июля Трамп усомнился в его словах об отсутствии голода в Газе. Американский президент тогда отметил, что палестинские дети, живущие в анклаве, судя по телевизионным кадрам, выглядят очень голодными.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что в секторе Газа наблюдается резкий рост числа смертей от недоедания. По данным организации, от острого голода страдают более десяти процентов населения, в том числе свыше 20 процентов беременных и кормящих женщин, прошедших обследование. Кризис усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений доступа к ней.
Арабам в Палестине отдали ту часть, что теперь Иордания, евреям -- ту, что Израиль. И то не всю, только прибрежную полоску. Евреи получили 1/5-ю часть Палестины, арабы -- 4/5-х. Но арабы сказали -- еврейского государства тут не будет даже на 6 сотках, вот с этого всё и началось.
А между тем арабы в Палестине отнюдь не хозяева, а пришельцы. Хозяева он в Аравии, на что и название намекает. Ну так в Аравию евреи не лезут. А к чему привела арабов вражда к евреям в Палестине -- мы видим сами. Страшный конец, но они его выбрали сами.
Хотите узнать какое будущее они нам готовят - смотрите на то что они делают в Газе..
Жена Цезаря вне подозрений
А разве не с создания Израиля все началось?
Это называется: наводить Закон и Порядок