Трамп накричал на Нетаньяху после его слов о голоде в Газе

17:24 8.08.2025

Президент США Дональд Трамп в недавнем телефонном разговоре накричал на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после его утверждения, что информация о массовом голоде в секторе Газа не соответствует действительности, передает телеканал NBC.

"Двадцать восьмого июля у Нетаньяху и президента Дональда Трампа состоялся частный телефонный разговор, который вылился в крики на фоне обеспокоенности Белого дома по поводу того, как работает Гуманитарный фонд Газы — механизм по оказанию помощи, поддерживаемый США и Израилем. <…> Нетаньяху сказал Трампу, что сообщения о массовом голоде в Газе недостоверны и сфабрикованы ХАМАС. Трамп перебил Нетаньяху и начал кричать, что не хочет слышать, что голод — это фейк, и что его помощники показали ему доказательства того, что дети там голодают", — цитирует сообщение телеканала РИА Новости.

NBC уточнил, что разговор состоялся по инициативе Тель-Авива. Нетаньяху запросил его после того, как в конце июля Трамп усомнился в его словах об отсутствии голода в Газе. Американский президент тогда отметил, что палестинские дети, живущие в анклаве, судя по телевизионным кадрам, выглядят очень голодными.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что в секторе Газа наблюдается резкий рост числа смертей от недоедания. По данным организации, от острого голода страдают более десяти процентов населения, в том числе свыше 20 процентов беременных и кормящих женщин, прошедших обследование. Кризис усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений доступа к ней.