Трамп накричал на Нетаньяху после его слов о голоде в Газе

Президент США Дональд Трамп в недавнем телефонном разговоре накричал на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после его утверждения, что информация о массовом голоде в секторе Газа не соответствует действительности, передает телеканал NBC.

"Двадцать восьмого июля у Нетаньяху и президента Дональда Трампа состоялся частный телефонный разговор, который вылился в крики на фоне обеспокоенности Белого дома по поводу того, как работает Гуманитарный фонд Газы — механизм по оказанию помощи, поддерживаемый США и Израилем. <…> Нетаньяху сказал Трампу, что сообщения о массовом голоде в Газе недостоверны и сфабрикованы ХАМАС. Трамп перебил Нетаньяху и начал кричать, что не хочет слышать, что голод — это фейк, и что его помощники показали ему доказательства того, что дети там голодают", — цитирует сообщение телеканала РИА Новости.  

NBC уточнил, что разговор состоялся по инициативе Тель-Авива. Нетаньяху запросил его после того, как в конце июля Трамп усомнился в его словах об отсутствии голода в Газе. Американский президент тогда отметил, что палестинские дети, живущие в анклаве, судя по телевизионным кадрам, выглядят очень голодными.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля сообщил, что в секторе Газа наблюдается резкий рост числа смертей от недоедания. По данным организации, от острого голода страдают более десяти процентов населения, в том числе свыше 20 процентов беременных и кормящих женщин, прошедших обследование. Кризис усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений доступа к ней.

  1. 08.08.2025, 23:25
    Гость: Что именно?

    Арабам в Палестине отдали ту часть, что теперь Иордания, евреям -- ту, что Израиль. И то не всю, только прибрежную полоску. Евреи получили 1/5-ю часть Палестины, арабы -- 4/5-х. Но арабы сказали -- еврейского государства тут не будет даже на 6 сотках, вот с этого всё и началось.

    А между тем арабы в Палестине отнюдь не хозяева, а пришельцы. Хозяева он в Аравии, на что и название намекает. Ну так в Аравию евреи не лезут. А к чему привела арабов вражда к евреям в Палестине -- мы видим сами. Страшный конец, но они его выбрали сами.

  2. 08.08.2025, 22:07
    Гость: Лом

    Хотите узнать какое будущее они нам готовят - смотрите на то что они делают в Газе..

«Полная и предельно откровенная, никем и никогда даже не скрываемая недостоверность российских бюджетов уже давно стала нормой, не вызывающей не только возражений, но даже простого удивления»
«Я другой такой страны не знаю, где президент пользовался бы таким безграничным доверием народа, несмотря на все его "обещаю переобещать", как в нашей»
