Трамп заявил о введении нацгвардии в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп сообщил о взятии под федеральный контроль полиции Вашингтона и направлении нацгвардии для наведения порядка в столице.

Во время пресс-конференции в Белом доме Трамп объявил о принятии беспрецедентных мер для спасения столицы от преступности и хаоса.

«Сегодня — день освобождения Вашингтона, и мы вернем себе нашу столицу. Наделенный полномочиями президента США, я официально задействую статью 740 закона об автономии округа Колумбия — вы знаете, о чем идет речь, — и передаю столичное управление полиции Вашингтона под прямой федеральный контроль. Кроме того, я направляю национальную гвардию для восстановления законности, порядка и общественной безопасности в Вашингтоне. Им будет позволено выполнять свою работу как следует», — приводят его слова «Ведомости».

11 августа NBC со ссылкой на источники сообщил, что Трамп рассматривает возможность размещения в Вашингтоне до 1000 служащих национальной гвардии и может выпустить соответствующее заявление в этот же день. Собеседники телеканала уточнили, что точное количество нацгвардейцев пока не определено и приказы еще не подписаны.

6 августа группа подростков напала на 19-летнего бывшего сотрудника Департамента эффективности правительства (DOGE) Эдварда Користина в Вашингтоне. Комментируя произошедшее, Трамп заявил, что преступность в столице США вышла из-под контроля и местные банды не боятся полиции, так как знают, что их вскоре отпустят. Он предупредил, что если администрация города Вашингтон не возьмется за решение ситуации, у властей не останется выбора, кроме как взять округ под федеральный контроль.

  1. 11.08.2025, 23:09
    Гость: Лучезар

    А зачем одним Вашингтоном ограничиваться? В Америке все равны! Давай, Трамп, во всей Америке порядок наводи! Стрельбы побольше- и танками давай людей дави- в соответствии с доброй американской традицией (установленной нацистами- Патоном, Эйзенхауэром и МакАртуром).

  3. 11.08.2025, 20:49
    Гость: ha

    Надо посоветовать и Трампу, и его будущему собеседнику проводить против бандитов и мигрантов гуманную декапитацию.

