Израиль выступает против создания палестинского государства рядом с собой

Израиль выступает против реализации принципа "два государства для двух народов" и не позволит создать возле себя государство палестинцев, заявил в среду журналистам глава израильского МИД Гидеон Саар.

"Палестинское государство в самом сердце Израиля стало бы решением - решением для тех, кто стремится уничтожить нас. Мы не допустим этого", - приводит его слова "Интерфакс".

Гидеон Саар призвал страны, которые выступают за создание палестинского государства, выделить собственную территорию для этой цели.

"Если крупные страны, такие как Франция и Канада, хотят создать палестинское государство на своей территории, они могут это сделать - у них достаточно пространства. Но здесь, в Израиле, этого не будет", - сказал Саар.

Министр пояснил, что создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме поставит под угрозу населенные районы Израиля, сделает беззащитными его границы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж признает государственность Палестины в сентябре на Генеральной ассамблее ООН. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что британские власти поддержат признание палестинского государства в рамках мирной сделки в секторе Газа.

Информация о планах возможного признания палестинского государства также поступала из Канады, Австралии, Новой Зеландии.

  1. 13.08.2025, 16:54
    Гость: ABCD

    По этому палестинцы имеют полное право выступать против существования сионистского го-ва рядом с собой.

  2. 13.08.2025, 16:39
    Гость: Сама же её и создавала

    Создали Украйну как Укрывающую от орды. Зачем тогда Ельцин выгнал потомков пограничников из состава Руси?

  3. 13.08.2025, 16:08
    Гость: es

    Независимое на то и независимое, что не зависит ни от кого.Ну, отключит Израиль Газу от воды, электричества и т.д.Пусть Макрон им воду носит.Независимость это не с флагами по Парижу бегать.Триллионы потратили на роддомы и мечети, да и закопали в землю вместо строительства опреснительных станций, фабрик, заводов

