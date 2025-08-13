Politico назвала пять требований Киева перед встречей Трампа и Путина

16:47 13.08.2025

У Украины есть пять ключевых требований в рамках урегулирования конфликта с Россией, их перечисляет Politico в канун пятничной встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, где, как предполагается, будет обсуждаться мирный процесс, пишет РБК.

1. Устойчивое перемирие до любых территориальных уступок.

Трамп отмечал, что урегулирование может включать «обмен территориями», какими именно — публично не называлось. The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Россия предлагала Украине уйти с оставшейся под ее контролем части ДНР и заморозить линию фронта везде. Брюссель и Киев, по данным издания, в своем контр-предложении указывали на необходимость взаимного обмена землями. По словам источника Politico, Украина будет готова обсуждать подобные вопросы только после того, как Россия согласится на прекращение огня. WSJ указывала, что Москва требует сначала отвода войск, а потом уже обещает перемирие.

2. Украина хочет, чтобы Россия компенсировала причиненный ущерб.

Как пишет Politico, он оценивается в сумму от $500 млрд до $1 трлн, в то же время в руках Европы есть по меньшей мере $200 млрд замороженных российских активов. Пока их судьба неясна, на конфискацию Запад не решился. Россия отмечала, что любые действия с ее активами будут считаться воровством.

3. Получение Киевом гарантий безопасности.

Если раньше Украина настаивала на членстве в НАТО, то теперь, когда Трамп исключил такой сценарий, Киев хочет получить что-то взамен. Зеленский отмечал, что, пока его страна не получит таких гарантий, санкции против России должны сохраняться.

4. Еще одно требование касается как раз сохранения санкций — но есть опасения, что Трамп может снять их. Россия требует отмены незаконных, по ее мнению, ограничений.

5. Возвращение военнопленных и детей.

Обмен пленными — фактически единственный вопрос, по которому Москва и Киев смогли достичь результатов в ходе последних прямых переговоров в Стамбуле. Этим летом активизировались обмены как пленными, так и телами погибших военных.