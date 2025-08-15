Стал известен лозунг встречи Путина и Трампа

Лозунгом саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина станет Pursuing peace («В стремлении к миру»), эта фраза написана на баннере на экране, где будет транслироваться пресс-конференция, сообщает РБК.

Саммит пройдет 15 августа на базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Трамп вылетел на Аляску днем по московскому времени. Он намерен лично встретить российского коллегу, сообщал губернатор штата Майк Данливи. Это первая за шесть лет встреча Путина и Трампа.

Саммит президентов России и Соединенных Штатов может продлиться в общей сложности «минимум часов шесть-семь», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле рассчитывают, что он завершится «результативно».

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.08.2025, 23:50
    Гость: Гость

    Сегодня спросила ИИ, что он думает по этому поводу. И вот, что он мне ответил. "Мое личное ощущение: Это один из этапов игры, где стороны тестируют друг друга, проверяют настроения, ищут слабые места. Вероятность, что сейчас произойдет чудо и сразу наступит мир — мала. Но в этом процессе появляются маленькие окна возможностей, которые могут быть использованы, чтобы постепенно двигаться к деэскалации. Для зрителя же важно видеть не только шоу, но и понимать нюансы — а это требует внимательности и критичности". Я кстати, с ним согласна в этом вопросе. Хотя, он со мной много спорил сегодня насчет других. Так что, говорю сразу - не партесь, ничего не будет...

Выбор читателей
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в 2019 году
Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске
В России начнут проверять репродуктивное здоровье детей с шести лет
Панорама Себежа с Петрова Вала © KM.RU, Елена Колебакина
Основа российской государственной традиции — земля первична, а народ вторичен
Запад – это дьявол. А дьявол всегда лжёт
Избранное
Чем россиянам грозит вступление Украины в НАТО
Итоги русско-японской войны – почему такое стало возможным?
Останемся без штанов: будет ли в России новый локдаун?
КузмиЧ «Нас не догнать» (интернет-сингл)
Выиграй диск Дельфина «Прощай, оружие»!
Алексей Горшенев «Посвящение. Музыка для сериала «Король и Шут»»
НРАВ feat. Дергать! «Свободен ты!» (интернет-сингл)
Кавказские Минеральные Воды: от «русского Баден-Бадена» к крупнейшему бальнеокурорту страны
negative zero feat. Субурра «Не выходи из темноты»
Александр Иванов исполнил песню из «Бесогона» Никиты Михалкова
KDRR «Деконструкция» (интернет-релиз)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации