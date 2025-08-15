Стал известен лозунг встречи Путина и Трампа
Лозунгом саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина станет Pursuing peace («В стремлении к миру»), эта фраза написана на баннере на экране, где будет транслироваться пресс-конференция, сообщает РБК.
Саммит пройдет 15 августа на базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Трамп вылетел на Аляску днем по московскому времени. Он намерен лично встретить российского коллегу, сообщал губернатор штата Майк Данливи. Это первая за шесть лет встреча Путина и Трампа.
Саммит президентов России и Соединенных Штатов может продлиться в общей сложности «минимум часов шесть-семь», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле рассчитывают, что он завершится «результативно».
Сегодня спросила ИИ, что он думает по этому поводу. И вот, что он мне ответил. "Мое личное ощущение: Это один из этапов игры, где стороны тестируют друг друга, проверяют настроения, ищут слабые места. Вероятность, что сейчас произойдет чудо и сразу наступит мир — мала. Но в этом процессе появляются маленькие окна возможностей, которые могут быть использованы, чтобы постепенно двигаться к деэскалации. Для зрителя же важно видеть не только шоу, но и понимать нюансы — а это требует внимательности и критичности". Я кстати, с ним согласна в этом вопросе. Хотя, он со мной много спорил сегодня насчет других. Так что, говорю сразу - не партесь, ничего не будет...
"Рабы на галерах всех стран соединяйтесь!" Шутка