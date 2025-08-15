Стал известен лозунг встречи Путина и Трампа

21:34 15.08.2025

Лозунгом саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина станет Pursuing peace («В стремлении к миру»), эта фраза написана на баннере на экране, где будет транслироваться пресс-конференция, сообщает РБК.

Саммит пройдет 15 августа на базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Трамп вылетел на Аляску днем по московскому времени. Он намерен лично встретить российского коллегу, сообщал губернатор штата Майк Данливи. Это первая за шесть лет встреча Путина и Трампа.

Саммит президентов России и Соединенных Штатов может продлиться в общей сложности «минимум часов шесть-семь», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле рассчитывают, что он завершится «результативно».