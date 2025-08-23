В ФРГ раскрыли роль арестованного украинца в подрыве «Северных потоков»

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, задержанный по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», мог руководить диверсионной группой, совершившей атаку. Об этом сообщил телеканал ARD со ссылкой на ордер на арест следователей ФРГ.

«Немецкие следователи считают, что Сергей К. даже взял на себя важную роль руководителя всей операции и диверсионной группы. Утверждается, что К. входил в экипаж яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсии на газопроводах», — цитирует собщение телеканала Газета.RU.

22 августа суд в Болоньи (Италия) арестовал Кузнецова. По предварительным данным, мужчина входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм. Обвиняемый, предположительно, был одним из координаторов операции. Он и его сообщники использовали для перевозки парусную яхту, выходившую из города Росток в ФРГ.

В этот же день украинец на суде заявил, что в момент теракта находился на родине. Обвинения в свой адрес мужчина отверг.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.08.2025, 21:01
    Гость: А может быть газ сам взорвался?

    Это как постоянно в РФ с 1994-го. Типа жильцы чайник неправильно кипятили, бабах - целый многоэтажный дом рухнул. Газ в наших горелках какой-то термоядерный. Откуда его такой берут?

  2. 23.08.2025, 21:00
    Гость: А чего их искать-то,

    когда они сами сразу признались этом самом своём преступлении. Такая уж в мире капитала «свободная» конкурентная борьба, что для устранения конкурента, коим для США становился ЕС, диверсия на газопроводах оказалась очень эффективным решением проблемы.

  3. 23.08.2025, 20:58
    Гость: Александр

    С яхты подорвать трубы большого диаметра почти невероятно. Несколько сотен килограмм взрывчатки - для яхты критически чрезмерный вес, который критически влияет на еë скорость и остойчивость. Не считая водолазного оборудования. Там для экипажа места не остаëтся.
    Так что этот процесс - отвлекающий маневр для лохов

  4. 23.08.2025, 18:30
    Гость: бред какойто

    европейцы такие же украинцы, вместе подрывами потоков занимались. Спектакль на публику.

  5. 23.08.2025, 16:51
    Гость: .Штурман

    Все клиенты ТНК "Газпрем" плачут что взорвали газопровод СП-2 в Гейропу забыв что одна нитка не тронута и может подать российский газ в необходимых объемах. Почему он не работает и не будет работать в ближайшие годы? Подумайте над этим и тогда у вас будет меньше слез по взорванным ниткам СП-2.

    Г\П Северный поток это глобальная и не поправимая ошибка Правительства РФ и эффективных менеджеров "Газпрома" потративших миллиарды долларов из-за своей тупости и неумения прогнозировать. Впрочем чего уж тут переживать из-за мелочей когда главный банкир профукала около 300 млрд ЗВР и за это была награждена орденом. Впрочем и у Миллера их немало и в Кремле не привыкли наказывать виновных в миллиардных убытках страны, а наоборот их награждают чтобы они были примеров для других.

Все комментарии (8)
Выбор читателей
Олег Царев: Молчание Путина и Трампа — не случайность, а осознанная пауза
Уиткофф: Россия пошла на уступки по пяти областям Украины
издательство АСТ"/>
Столетие верившего в мечту Аркадия Стругацкого
«Разговоры о важном» начнут проводить в детских садах с сентября
Избранное
«Обслуживающие интересы Запада либералы и олигархи затащили нашу страну в ВТО на заведомо кабальных, колониальных условиях»
«Одно из главных обвинений против Путина — почему он не зачистил "врагов народа" в собственном окружении»
Случилось неслыханное: российская дипломатия после летаргического сна внезапно пришла в себя
7Раса «Гранж»
1974fest, 9 ноября, Артист Hall
Гудтаймс feat. ILWT «Поясница» (интернет-сингл)
Ловитура «Падают звезды» (интернет-сингл)
Гденебо feat. El Mashe «BTTF» (интернет-сингл)
Украинизация Европы?
Blues Bastards, 2 мая, «Мумий Тролль Music Bar»
Fakel «Прощай, молодость!»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации