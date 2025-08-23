В ФРГ раскрыли роль арестованного украинца в подрыве «Северных потоков»
Гражданин Украины Сергей Кузнецов, задержанный по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», мог руководить диверсионной группой, совершившей атаку. Об этом сообщил телеканал ARD со ссылкой на ордер на арест следователей ФРГ.
«Немецкие следователи считают, что Сергей К. даже взял на себя важную роль руководителя всей операции и диверсионной группы. Утверждается, что К. входил в экипаж яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для диверсии на газопроводах», — цитирует собщение телеканала Газета.RU.
22 августа суд в Болоньи (Италия) арестовал Кузнецова. По предварительным данным, мужчина входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм. Обвиняемый, предположительно, был одним из координаторов операции. Он и его сообщники использовали для перевозки парусную яхту, выходившую из города Росток в ФРГ.
В этот же день украинец на суде заявил, что в момент теракта находился на родине. Обвинения в свой адрес мужчина отверг.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это как постоянно в РФ с 1994-го. Типа жильцы чайник неправильно кипятили, бабах - целый многоэтажный дом рухнул. Газ в наших горелках какой-то термоядерный. Откуда его такой берут?
когда они сами сразу признались этом самом своём преступлении. Такая уж в мире капитала «свободная» конкурентная борьба, что для устранения конкурента, коим для США становился ЕС, диверсия на газопроводах оказалась очень эффективным решением проблемы.
С яхты подорвать трубы большого диаметра почти невероятно. Несколько сотен килограмм взрывчатки - для яхты критически чрезмерный вес, который критически влияет на еë скорость и остойчивость. Не считая водолазного оборудования. Там для экипажа места не остаëтся.
Так что этот процесс - отвлекающий маневр для лохов
европейцы такие же украинцы, вместе подрывами потоков занимались. Спектакль на публику.
Все клиенты ТНК "Газпрем" плачут что взорвали газопровод СП-2 в Гейропу забыв что одна нитка не тронута и может подать российский газ в необходимых объемах. Почему он не работает и не будет работать в ближайшие годы? Подумайте над этим и тогда у вас будет меньше слез по взорванным ниткам СП-2.
Г\П Северный поток это глобальная и не поправимая ошибка Правительства РФ и эффективных менеджеров "Газпрома" потративших миллиарды долларов из-за своей тупости и неумения прогнозировать. Впрочем чего уж тут переживать из-за мелочей когда главный банкир профукала около 300 млрд ЗВР и за это была награждена орденом. Впрочем и у Миллера их немало и в Кремле не привыкли наказывать виновных в миллиардных убытках страны, а наоборот их награждают чтобы они были примеров для других.