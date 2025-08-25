Германия больше не в силах содержать нынешнее соцгосударство, заявил Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в США

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил сограждан, что федеральные власти больше не способны обеспечивать работу нынешней модели социального государства.

«В том виде, в котором система всеобщего благосостояния существует сегодня, она больше не может финансироваться за счет доступных экономических ресурсов», — приводит его слова издание The Telegraph.

По данным газеты, Мерц предложил провести пересмотр схемы социальных выплат, на которую в прошлом году ушла рекордная сумма в 47 млрд. евро. При этом траты продолжают расти и в текущем году.

В Германии действует обширная сеть пособий: помощь на жилье и детей, поддержка безработных, субсидии для семей, программы ухода за больными и пожилыми людьми. Однако на фоне стагнации экономики, вызванной структурным и циклическим кризисом, нагрузка на бюджет растет. Ситуацию осложняют старение населения и рост безработицы. Кроме того, среди получателей пособий много иностранцев, указывает издание.

Одной из приоритетных задач Мерц называет борьбу с нелегальной миграцией. 

Ранее Мерц предлагал ужесточить правила получения гражданства, увеличив минимальный срок проживания в стране. Сейчас немецкий паспорт выдается после пяти лет проживания (при обычной натурализации), а при браке с гражданином Германии — через три года, при условии двухлетнего брака и успешной интеграции.

