"Уиткофф представил две разные версии разговора с Путиным о территориях"

20:11 28.08.2025

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, которому было поручено вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным о конфликте на Украине, в августе представил разные версии российской позиции по территориальным уступкам. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники. По их словам, некоторые американские чиновники, включая спецпосланника США по Украине Кита Келлога, были разочарованы сложившейся ситуацией, пишет «Коммерсант».

6 августа Стив Уиткофф встречался с Владимиром Путиным в Москве. Два источника Reuters рассказали, что после доклада своего спецпредставителя по итогам переговоров Дональд Трамп приветствовал «большой прогресс» в вопросе обмена территориями и согласился провести саммит России и США.

Как пишет Reuters, 7 августа Стив Уиткофф в разговоре с европейскими лидерами рассказал: Владимир Путин согласился вывести войска из Запорожской и Херсонской областей в обмен на получение полного контроля над Донбассом. Это предложение «поразило» участников встречи, поскольку противоречило тому, как Европа воспринимала позицию Москвы по этому вопросу, рассказали собеседники агентства.

Однако, по данным Reuters, на следующий же день спецпредставитель Дональда Трампа сказал европейских советникам по нацбезопасности, что Владимир Путин не говорил о выводе войск: речь шла о «менее значимых уступках», в том числе — отказе России от требования к Западу признать вхождение Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Reuters отмечает, что на встрече с Владимиром Путиным Стив Уиткофф, не имеющий необходимого дипломатического опыта, «нарушил стандартный протокол»: он пришел на переговоры без секретаря Госдепартамента, из-за чего никаких записей по итогу предоставить не смог. Источники рассказали, что были разочарованы тем, что спецпредставитель Дональда Трампа предоставил противоречивую информацию, в то время как США «наконец заняли более жесткую позицию в отношении России».