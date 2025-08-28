Уиткофф представил две разные версии разговора с Путиным о территориях
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, которому было поручено вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным о конфликте на Украине, в августе представил разные версии российской позиции по территориальным уступкам. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники. По их словам, некоторые американские чиновники, включая спецпосланника США по Украине Кита Келлога, были разочарованы сложившейся ситуацией, пишет «Коммерсант».
6 августа Стив Уиткофф встречался с Владимиром Путиным в Москве. Два источника Reuters рассказали, что после доклада своего спецпредставителя по итогам переговоров Дональд Трамп приветствовал «большой прогресс» в вопросе обмена территориями и согласился провести саммит России и США.
Как пишет Reuters, 7 августа Стив Уиткофф в разговоре с европейскими лидерами рассказал: Владимир Путин согласился вывести войска из Запорожской и Херсонской областей в обмен на получение полного контроля над Донбассом. Это предложение «поразило» участников встречи, поскольку противоречило тому, как Европа воспринимала позицию Москвы по этому вопросу, рассказали собеседники агентства.
Однако, по данным Reuters, на следующий же день спецпредставитель Дональда Трампа сказал европейских советникам по нацбезопасности, что Владимир Путин не говорил о выводе войск: речь шла о «менее значимых уступках», в том числе — отказе России от требования к Западу признать вхождение Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.
Reuters отмечает, что на встрече с Владимиром Путиным Стив Уиткофф, не имеющий необходимого дипломатического опыта, «нарушил стандартный протокол»: он пришел на переговоры без секретаря Госдепартамента, из-за чего никаких записей по итогу предоставить не смог. Источники рассказали, что были разочарованы тем, что спецпредставитель Дональда Трампа предоставил противоречивую информацию, в то время как США «наконец заняли более жесткую позицию в отношении России».
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Уиткофф представил две разные версии разговора с Путиным о территориях"
---
Судя по всему ни Стив Уиткофф ни Д.Трамп так и не поняли, ЧТО собственно было сказано со стороны РФ по поводу Украины.
Во-первых: не было четко сказано о начале каких-то мирных переговоров РФ - Украина. Во-вторых: не было сказано ничего конкретно
по поводу гарантий безопасности Украины. Конкретно так: РФ по сути не отошла от тех требований по отношению к Украине, которые она выдвигала раньше. Т.е. никаких РЕАЛЬНЫЙ УСТУПОК со стороны РФ не было. Отсюда следует то, Д.Трамп и С.Уиткофф имеют разные представления и подходы к решению проблемы чем со стороны РФ. Подход как Д.Трамп так и С.Уиткофф есть чисто с точки зрения гешефтной сделки, т.е. бизнес-подход. Такой подход предполагает первое необходимое условие то, что вам надо завоевать ДОВЕРИЕ, скажем так, потенциального клиента. Когда вы это сделаете, дальнейшее уже дело техники. Проблема в том, что в политических пробемах
этот подход НЕ РАБОТАЕТ. Этого, судя по всему, ни Д.Трамп ни тем более С.Уиткофф НЕ ПОНЯЛИ. Отсюда и противоречивые заявления того
же С.Уиткофф. Понял это однако очень хорошо Д.Рубио, который после встрече на Аляске, коротко выразился, что сначала все проанализировать, что на встрече на Аляске говорилось. Вот такая ситуация.
С 1991 года думали о "Мерседесах", какие там ещё люди? Что в Киеве, что в Москве. Силовики самые первые (Паша "Мерседес")
Эти западлоиды всё талдычат о "территориях". Если посмотреть на карту мира, то окажется, что России не так уж они и нужны. Эти спятившие западные биороботы тупо не могут поставить себя в мыслях на место другого, чтобы понять, о чём вообще идёт речь. Речь идет о том, что ни одной нормальной стране не нужно под боком нацистское кубло, продавшееся с потрохами своим врагам. Вот и весь бином Ньютона...
А мы думали, что о людях... А оказывается только мы одни об этом думали...
надо быть, чтобы вести переговоры с идиотами?