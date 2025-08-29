Зеленский отказался от идеи создания буферной зоны между РФ и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею создания буферной зоны на границе с Россией. Глава государства высказался о данной инициативе в ходе брифинга, который транслировался телеканалом «Общественное. Новости».

По словам политика, представители США и европейских стран неоднократно предлагали создать буферную зону протяженностью от 40 до 100 км между Украиной и РФ. Он выразил уверенность, что такие инициативы исходят от тех, кто не понимает, каким образом в данный момент ведутся боевые действия.

«Сегодня тяжелое вооружение и так у нас находится [на расстоянии] 10 и более километров одно от другого, потому что все поражается дронами. Эта буферная зона <...> уже существует», — приводит слова Зеленского Газета.RU.

28 августа газета Politico со ссылкой на пять европейских дипломатов сообщила, что чиновники в странах региона обсуждают возможность создания буферной зоны в рамках урегулирования конфликта на Украине. Речь идет о буферной зоне протяженностью 40 км, которая будет располагаться между позициями российских и украинских войск. 

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.08.2025, 00:48
    Гость: Гость

    Да вся Украина скоро станет буферной зоной. Когда в ЕС начнутся настоящие проблемы, то отгораживатся придется уже нам. Поэтому граница с колючей проволокой - это на самом деле очень удачное решение для нас...

  2. 29.08.2025, 23:52
    Гость: Гость

    Так нам придется Белгород отселять, а хохлам - Харьков. Идея с буферной зоной изначально глупая.Это очень плотно заселенная территория, с инфраструктурой, промышленностью, плодородной землей, а не пустыня, как в Израиле каком-нибудь. И с какой радости превращать ее в непонятно что с непонятным статусом?

  5. 29.08.2025, 21:51
    Гость: Ша!

    Тема статьи о украинском Зеленском, а ты носишься с израильскими, как Ефим с писаной торбой.

Все комментарии (11)
