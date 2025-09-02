Во Франции завели дело против Башара Асада

23:13 2.09.2025

Французские судебные органы выдали ордера на арест бывшего президента Сирии Башара Асада и шести других высокопоставленных бывших чиновников в связи с бомбардировкой удерживаемого повстанцами города Хомс в 2012 году, в результате которой погибли два журналиста, пишут "Ведомости" со ссылкой на France 24.

Помимо Асада, ордера на арест были выданы его брату Махеру аль-Асаду, начальнику разведки Али Мамлуку и тогдашнему начальнику штаба армии Али Аюбу.

В результате взрыва 22 февраля 2012 года погибла 56-летняя американка Мари Колвин, работавшая в газете The Sunday Times, и 28-летний французский фотограф Реми Охлиек. Французская прокуратура расследует этот инцидент как возможное преступление против человечности и военное преступление.

21 июня сотрудники главного управления разведки Сирии совместно с подразделениями МВД провели операцию по задержанию двоюродного брата бывшего президента арабской республики Башара Асада Васима.

8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Бывший президент республики получил политическое убежище в Москве.