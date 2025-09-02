Во Франции завели дело против Башара Асада
Французские судебные органы выдали ордера на арест бывшего президента Сирии Башара Асада и шести других высокопоставленных бывших чиновников в связи с бомбардировкой удерживаемого повстанцами города Хомс в 2012 году, в результате которой погибли два журналиста, пишут "Ведомости" со ссылкой на France 24.
Помимо Асада, ордера на арест были выданы его брату Махеру аль-Асаду, начальнику разведки Али Мамлуку и тогдашнему начальнику штаба армии Али Аюбу.
В результате взрыва 22 февраля 2012 года погибла 56-летняя американка Мари Колвин, работавшая в газете The Sunday Times, и 28-летний французский фотограф Реми Охлиек. Французская прокуратура расследует этот инцидент как возможное преступление против человечности и военное преступление.
21 июня сотрудники главного управления разведки Сирии совместно с подразделениями МВД провели операцию по задержанию двоюродного брата бывшего президента арабской республики Башара Асада Васима.
8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Бывший президент республики получил политическое убежище в Москве.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Макарона бы посадить ! экономика в Франции в попе, а он всё про ОБЯЗАТАТЕЛЬНУЮ войну с РФ: а жонкаево не пропаде-красавицо.
"Французская прокуратура расследует этот инцидент как возможное преступление против человечности и военное преступление". В самом деле ? А почему тогда по аналогии не признаются военными преступлениями гибель журналистов в зоне СВО ? Или там люди второго сорта погибают ? Или "это другое" ?
сирийский друг тоже отметился а резне алавитов и друзов.Иск когда?
А расследовались ли массовые убийства мирных граждан в Мали в 2013 г. и в Ираке в 2016 г., совершённые французским иностранным легионом, когда целые деревни сжигались заживо вместе со своими жителями? А гибель Колвин и Охлиек была преднамеренным убийством, или они сами сунулись в самое пекло перестрелки, чтобы заснять «горячие» кадры, что и привело их к смерти? А когда какие правительства вели переговоры с вооружёнными повстанцами? Может кто-то приведёт примеры? И чем быстрее подавлялись повстанцы, тем меньше гибло людей, и наоборот, чем дольше длилось противостояние между властью и повстанцами, тем больше гибло ни в чем не повинного народа. И ещё неизвестно, чем всё закончится в Сирии.
А что это Макрон вдруг озаботился судьбой свергнутого президента Сирии Асада, выдумав преступления 23-летней давности? Не потому ли, что в самой Франции 29 июня 2025 г. погиб хирург Франсуа Фавр, который, как полагают, делал Жану Тронье операцию по смене пола, который стал после этого Брижит Макрон? Тут можно было убить сразу трёх зайцев – отвести от себя все разговоры о своей жене и своей персоне, перевести стрелки на ужасную Россию и заострить внимание на Асаде, что и было сделано. Ну, прям не Макрон, а целый Наполеон.