Песков: субстантивное общение Путина и Алиева в Пекине не состоялось

14:46 3.09.2025

Между президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Пекине не состоялось прямого общения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Какого-то субстантивного общения не было на этот раз», – приводят его слова «Ведомости».

1 сентября Песков говорил, что в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отдельное общение Путина и Алиева также не состоялось.

В рамках торжественных мероприятий в Пекине по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, которые прошли 3 сентября, Путин и Алиев обменялись рукопожатием.