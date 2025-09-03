Песков: субстантивное общение Путина и Алиева в Пекине не состоялось
Между президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Пекине не состоялось прямого общения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Какого-то субстантивного общения не было на этот раз», – приводят его слова «Ведомости».
1 сентября Песков говорил, что в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отдельное общение Путина и Алиева также не состоялось.
В рамках торжественных мероприятий в Пекине по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, которые прошли 3 сентября, Путин и Алиев обменялись рукопожатием.
"Тг-канал поясняет, почему называет Азербайджан ОПГ-государством; заострим внимание на самой очевидной и вопиющей".
Отлично, если взяло, росийское общество, в лица блогеров/ТВ/Тг-канал и т.д., обязательства на себя "заострим внимание на самой очевидной и вопиющей".
Начнем с простого, с Китая/китайской мудрости, перефразируя ее: - "...входит в ту дверь, которую ему открыли".
Чтобы пустить корни ОПГ-государству в др. Правовом гос-ве нужны деньги, деньги, деньги,..., много денег, мешки денег; и время, время, время,... и даже того, что называют "время деньги".
Таким образом, "Мир приходит к нам таким, каким он исходит от нас", а др. словами - мир приходит такой, которому Вы сами откры/вали/ли дверь"
Глядя на поведение РФ/социум, блогеров/т.д., при/вышедших из атеизма, приходит только одна мысль: "Кто из вас без греха, первый брось в него, Азербайджан, камень», (Ин 8:7)
Благоразумно сегодня РФ закрыть дверь/окно/дымоход/щели "отвратительным кампаниям", иначе действительно " несчастье войдет в ту дверь, которую ему открываете".
дело до Армении вообще?
— заявил Си. Наверно имея в виду себя. Правда, когда его близко показывали на параде у него голова тряслась, но это наверно новые органы еще не совсем прижились.
СОВСЕМ. Тем более чтооб органах говорил не тов. Си.
зы. Беларусский Бацька пухнет как на дрожжах, скоро в дверь не пройдёт.
а не... у кого что болит, тот о том ии....
какое-какое общение??!!
субфертильное ??