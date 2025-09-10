Трамп словом «началось» прокомментировал инцидент с БПЛА в Польше
Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал заявления польских властей о нарушении воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, пишет «Коммерсант».
«Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши дронами? Началось!»,— написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Неназванный чиновник Белого дома сообщал, что Дональд Трамп следит за ситуацией в Польше и планирует сегодня созвониться с польским коллегой Каролем Навроцким. По запросу Польши страны НАТО применили 4-ю статью НАТО, предполагающую совместные консультации, если была нарушена территориальная целостность одного из членов блока.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что минувшей ночью воздушное пространство страны было нарушено как минимум 19 раз, военные сбили несколько БПЛА. Польские власти считают дроны российскими. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер вслед за этим заявил, что американская сторона будет «защищать каждый дюйм территории НАТО».
Минобороны РФ прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА. «Объекты для поражения на территории Польши не планировались», - цитирует заявление российского военного ведомства ТАСС.
Там добавили, что максимальная дальность применяемых БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км.
Точный перевод "here we go" - "вот так". Но дело не в этом а в том что это явная провокация со стороны Украины или НАТО. Для России такая акция абсолютно бессмысленна: если это удар по польскому Жешуву - так всего 19 дронов и все без взрывчатки - зачем? А вот для Украины или НАТО - имеет смысл - устроить грандиозный скандал (но без взрывчатки чтобы ничего не повредить). После этого вероятно последует какое-то действие и станет ясна цель всего этого. И как легко оказалось устроить такую провокацию пользуясь бездоказательными обвинениями, достаточно каких-то обломков неизвестного происхождения. так можно и войну начать на основании таких вот фальшивок.
в колхозе утро.
на мыло!
После того что он отключил ПВО в КАТАРЕ.
Что-то долговато боеприпасы летели - почти 34 года. Военные траекторию через Юпитер заложили. А накрыли бы вовремя трёх вредителей - глядишь, до сих пор в Карпаты туристами ездили
Уточню - Ваш перевод скорее отражает состояние отвечающее менталитету хмурого обывателя русских равнин - привыкшему к тому, что его все всегда объегоривали.
В оригинале значение этих слов более позитивное и более направленное на действия.