Трамп словом «началось» прокомментировал инцидент с БПЛА в Польше

19:58 10.09.2025

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал заявления польских властей о нарушении воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, пишет «Коммерсант».

«Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши дронами? Началось!»,— написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Неназванный чиновник Белого дома сообщал, что Дональд Трамп следит за ситуацией в Польше и планирует сегодня созвониться с польским коллегой Каролем Навроцким. По запросу Польши страны НАТО применили 4-ю статью НАТО, предполагающую совместные консультации, если была нарушена территориальная целостность одного из членов блока.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что минувшей ночью воздушное пространство страны было нарушено как минимум 19 раз, военные сбили несколько БПЛА. Польские власти считают дроны российскими. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер вслед за этим заявил, что американская сторона будет «защищать каждый дюйм территории НАТО».

Минобороны РФ прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА. «Объекты для поражения на территории Польши не планировались», - цитирует заявление российского военного ведомства ТАСС.

Там добавили, что максимальная дальность применяемых БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км.