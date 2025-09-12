Верховный суд Бразилии приговорил Болсонару к тюремному заключению

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару признан виновным в попытке государственного переворота после выборов 2022 года. Решение было принято большинством судей Верховного суда: четверо из пяти поддержали обвинение по всем пунктам.

Суд назначил Болсонару наказание в виде 27 лет и 3 месяцев лишения свободы. В обвинительном заключении указывается его роль в подготовке переворота, участии в вооруженной преступной организации, попытке насильственного свержения демократического строя, организации нападений на государственные учреждения и повреждении объектов, охраняемых государством.

Кульминацией событий стал штурм парламентского комплекса, здания Верховного суда и президентской резиденции в Бразилиа 8 января 2023 года. Тысячи сторонников экс-президента, не признавших победу Луиса Инасиу Лулы да Силвы на выборах, ворвались в правительственный квартал, что вызвало международное осуждение.

Сам Болсонару отверг обвинения, заявив, что не причастен к организации беспорядков. Его адвокаты намерены обжаловать приговор, подчеркивая, что процесс носит политический характер.

Судебное решение вызвало сильный общественный резонанс. В День независимости Бразилии на улицы вышли десятки тысяч сторонников Болсонару, протестующих против приговора. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 12.09.2025, 12:19
    Гость: По факту

    пожизненный срок выписали, ведь Болсонару уже 70 лет. Отлетели ему боком санкции, выписанные Трампом Бразилии, и угрозы всякие. Бразильское правосудие дало на них свою ответку.

  3. 12.09.2025, 12:07
    Гость: Чего та

    слабые какие-то щас протесты в Бразилии видать USAID денег не дает а у Сороса мало

  4. 12.09.2025, 12:06
    Гость: 1600

    Цитата:- «Кульминацией событий стал штурм парламентского комплекса, здания Верховного суда и президентской резиденции в Бразилиа»
    А вот у Трампа по другому:-
    Январь 2025 «Одним из первых стал указ Трампа о помиловании 1600.участников штурма Капитолия 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа пытались помешать утверждению Джо Байдена президентом и устроили беспорядки в Вашингтоне.»

Все комментарии (8)
Выбор читателей
Трамп: США потеряли Индию и Россию из-за «темного» Китая
В стандарт русской кухни войдет более 200 блюд
Израиль нанес удар по штабу руководства ХАМАС в Катаре
Туск заявил о российских беспилотниках в воздушном пространстве Польши
Избранное
10 ноября 1982 года – конец «золотой эпохи» социализма
Полезные свойства алоэ в косметологии
Александр Иванов и «Рондо», 17 марта, «16 тонн»
Павлодар или Кызыл-Жар? Куда заведет лихорадочное переименование улиц в Казахстане
Мясо из пробирки впервые разрешили для употребления на государственном уровне
«Ол инклюзив» для мигрантов: новые власти Германии раздадут паспорта всем желающим из Африки и Азии
Ваниль «Тебе нравится» (интернет-сингл)
«Вопрос сегодня не в том, являются ли русские и украинцы одной народностью, а о том, смогут ли они достичь единства в борьбе с поработившим Украину фашизмом»
Трейлер фильма «Летучий корабль»
Илья Кнабенгоф («Пилот»): «Люди в целом малые на головушку – пьют яд за здоровье и гадят в доме, в котором живут»
Невакцинированных винят в чужих смертях от ковида – что не так с наглядной агитацией за прививки?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации