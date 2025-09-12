Верховный суд Бразилии приговорил Болсонару к тюремному заключению

08:10 12.09.2025

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару признан виновным в попытке государственного переворота после выборов 2022 года. Решение было принято большинством судей Верховного суда: четверо из пяти поддержали обвинение по всем пунктам.

Суд назначил Болсонару наказание в виде 27 лет и 3 месяцев лишения свободы. В обвинительном заключении указывается его роль в подготовке переворота, участии в вооруженной преступной организации, попытке насильственного свержения демократического строя, организации нападений на государственные учреждения и повреждении объектов, охраняемых государством.

Кульминацией событий стал штурм парламентского комплекса, здания Верховного суда и президентской резиденции в Бразилиа 8 января 2023 года. Тысячи сторонников экс-президента, не признавших победу Луиса Инасиу Лулы да Силвы на выборах, ворвались в правительственный квартал, что вызвало международное осуждение.

Сам Болсонару отверг обвинения, заявив, что не причастен к организации беспорядков. Его адвокаты намерены обжаловать приговор, подчеркивая, что процесс носит политический характер.

Судебное решение вызвало сильный общественный резонанс. В День независимости Бразилии на улицы вышли десятки тысяч сторонников Болсонару, протестующих против приговора.