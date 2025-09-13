Посол Аргентины заявил о прекращении «родильного туризма» из России

15:36 13.09.2025

Власти Аргентины существенно пересмотрели свою миграционную политику, подать заявление на гражданство Аргентины сразу после рождения ребенка уже нельзя.

«Аргентина, как и многие другие страны Латинской Америки, заключила соглашение с Россией об отмене виз, чтобы стимулировать культурный и туристический обмен. Однако это было сделано не для того, чтобы в Аргентину приезжали россиянки, которые прячут животы на границе», — рассказал в интервью РБК посол республики в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.

Теперь, чтобы получить аргентинское гражданство путем натурализации, иностранный гражданин старше 18 лет должен доказать, что у него есть законное постоянное место жительства в Аргентине и что он проживал там в течение двух лет до подачи заявления на натурализацию. «То есть он не может покинуть Аргентину в течение этих двух лет», — пояснил посол.

Согласно официальной статистике, в период с 2022 по 2023 год в Аргентину прибыло более 23 тыс. россиян.«Подавляющее большинство — исключительно ради паспорта, но многие в конечном итоге остались жить в стране», — добавил Виейра.

По его словам, власти республики ужесточили миграционную политику, поскольку прибывающие из других стран граждане «независимо от национальности» зачастую злоупотребляли системой государственного образования и общественного здравоохранения.

«Некоторые собирались рожать детей в аргентинских государственных больницах или получать образование в государственных школах, а затем уехать, чтобы не платить налоги, а это источник финансирования услуг», — объяснил глава дипмиссии. При этом, по его словам, в Аргентине приветствуют миграцию, но только легальную.

До недавнего времени Аргентина считалась одной из самых простых с точки зрения миграционных процедур стран. Россияне могут пребывать на ее территории без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. Претендовать на гражданство можно уже через два года пребывания в республике. При этом у родителей ребенка, родившегося в Аргентине, ранее было право на упрощенную процедуру получения паспорта: не нужно было ждать два года для подачи заявления о получении гражданства.

Аргентинский паспорт дает право на безвизовые поездки в 170 стран мира, включая ЕС, Великобританию, Японию и Новую Зеландию. Кроме того, его обладатели, как правило, получают туристическую визу в США сразу на десять лет.