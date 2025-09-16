США признались в невозможности полного отказа от российского урана
США пока не способны полностью отказаться от закупок российского обогащенного урана. Об этом заявил министр энергетики страны Крис Райт, добавив, однако, что ведомство активно работает над перестройкой цепочек поставок.
По его словам, в ближайшие годы в стране ожидается рост потребления урана — как для крупных атомных электростанций, так и для новых модульных реакторов. «Мы еще не достигли цели — полностью отказаться от российского топлива, но движемся в этом направлении. Для обеспечения будущего атомной энергетики нам нужны собственные ресурсы и расширенные мощности по обогащению», — отметил Райт.
Сегодня Россия обеспечивает около четверти потребностей американских АЭС в обогащенном уране. Всего в США работают 94 реактора, которые производят около 20% электроэнергии страны. По расчетам специалистов, резкий разрыв с российскими поставками без альтернативных источников может поставить под угрозу примерно 5% энергобаланса.
Весной 2024 года администрация Джо Байдена приняла закон, запрещающий импорт урана из России до 2040 года. Однако до 2028 года энергетические компании могут обращаться за исключениями, если других поставщиков нет. Москва в ответ ограничила экспорт урана в США, что, по оценкам экспертов, уже несет риски для атомной отрасли как самих Штатов, так и их союзников.
Сейчас в США действуют лишь два предприятия по обогащению урана. Крупнейший завод Urenco расположен в Нью-Мексико и работает на традиционные легководные реакторы. Кроме того, компания Centrus Energy в Огайо начала выпуск топлива для современных реакторов нового поколения, где требуется более высокий уровень обогащения.
В мае Белый дом поручил ускорить запуск инновационных атомных установок. Министерство энергетики ожидает, что первый из них пройдет испытания уже в следующем году.
С 2004 года обещают "Этой зимой каклы вымерзнут, как мамонты!", с 2014 обещают "ЕС замерзнет!", а крах доллара - так вообще обещают с 1998, когда он был еще по пять рублей!
Не надоело еще ванговать? Или работа с хорошей зарплатой надоесть не может?
Насчёт отсутствия науки "не будет и техники" - занятное фэнтази в приведённом контексте. Время реализации соизмеримых технических проектов в США в 5-7 раз меньше аналогичного срока в РФ. А один UC выдаёт на гора больше научной продукции, чем АН РФ вкупе с подведомственными институтами и образовательными учреждениями.
Все американские урановые рудники уже скупил Росатом и успел все залежи урана выгрести под ноль. Штатам ничего не осталось. Не верите? Читайте про Uranium On.
Америка отстала от Росатома на 30 лет. Это конец, догнать невозможно.
Когда в 40-х президенту Рузвельту умные люди написали про фашистов. которые на пороге получения атомной бомбы, в целой Америке не нашлось никого, кто про это сообразил бы. Тупые, как всегда. Потом, все эти умные люди определенной национальности в своем большинстве втемяшили свои аргументы президенту, тот сообразил, что надо вложить кучу денег в проект, но под контролем умного американского генерала, которого звали Лесли Гровс. Этот американский генерал осуществил успешный проект, который закончился применением ЯО в Хиросиме и Нагасаки. После этого в Америке работали на ядерным оружием и занимались в основном гонкой ядерных вооружений. Конечно, ещё строили АЭС. Это делали частные компании. Наукой никто больше не занимался.
В СССР по приказу Сталина делом занялся великий организатор Лаврентий Павлович Берия. Это ему тов.Сталин дал приказ создать ядерную отрасль - министерство среднего машиностроения - минсредмаш. Это колоссальный научно-производственный комплекс, которому ядерная отрасль США в подметки не годится. Когда-то в США работало 108 ядерных блоков на АЭС, сейчас осталось всего 96. Ещё через 10 лет останется 84. Закроются по износу. Короче, вся Америка сольёт все свои возможности в атомной энергетике. Сами понимаете, когда нет науки, не будет и техники.
Понимаете, в такой ситуации ни один ядерный ученый с мировым именем в Америку не поедет. Ему снова понадобится очередной генерал Гровс, которому дадут кучу денег.В прошлый раз с генералом Америке повезло. И с учеными.