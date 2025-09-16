США признались в невозможности полного отказа от российского урана

08:05 16.09.2025

США пока не способны полностью отказаться от закупок российского обогащенного урана. Об этом заявил министр энергетики страны Крис Райт, добавив, однако, что ведомство активно работает над перестройкой цепочек поставок.

По его словам, в ближайшие годы в стране ожидается рост потребления урана — как для крупных атомных электростанций, так и для новых модульных реакторов. «Мы еще не достигли цели — полностью отказаться от российского топлива, но движемся в этом направлении. Для обеспечения будущего атомной энергетики нам нужны собственные ресурсы и расширенные мощности по обогащению», — отметил Райт.

Сегодня Россия обеспечивает около четверти потребностей американских АЭС в обогащенном уране. Всего в США работают 94 реактора, которые производят около 20% электроэнергии страны. По расчетам специалистов, резкий разрыв с российскими поставками без альтернативных источников может поставить под угрозу примерно 5% энергобаланса.

Весной 2024 года администрация Джо Байдена приняла закон, запрещающий импорт урана из России до 2040 года. Однако до 2028 года энергетические компании могут обращаться за исключениями, если других поставщиков нет. Москва в ответ ограничила экспорт урана в США, что, по оценкам экспертов, уже несет риски для атомной отрасли как самих Штатов, так и их союзников.

Сейчас в США действуют лишь два предприятия по обогащению урана. Крупнейший завод Urenco расположен в Нью-Мексико и работает на традиционные легководные реакторы. Кроме того, компания Centrus Energy в Огайо начала выпуск топлива для современных реакторов нового поколения, где требуется более высокий уровень обогащения.

В мае Белый дом поручил ускорить запуск инновационных атомных установок. Министерство энергетики ожидает, что первый из них пройдет испытания уже в следующем году.