США признались в невозможности полного отказа от российского урана

США пока не способны полностью отказаться от закупок российского обогащенного урана. Об этом заявил министр энергетики страны Крис Райт, добавив, однако, что ведомство активно работает над перестройкой цепочек поставок.

По его словам, в ближайшие годы в стране ожидается рост потребления урана — как для крупных атомных электростанций, так и для новых модульных реакторов. «Мы еще не достигли цели — полностью отказаться от российского топлива, но движемся в этом направлении. Для обеспечения будущего атомной энергетики нам нужны собственные ресурсы и расширенные мощности по обогащению», — отметил Райт.

Сегодня Россия обеспечивает около четверти потребностей американских АЭС в обогащенном уране. Всего в США работают 94 реактора, которые производят около 20% электроэнергии страны. По расчетам специалистов, резкий разрыв с российскими поставками без альтернативных источников может поставить под угрозу примерно 5% энергобаланса.

Весной 2024 года администрация Джо Байдена приняла закон, запрещающий импорт урана из России до 2040 года. Однако до 2028 года энергетические компании могут обращаться за исключениями, если других поставщиков нет. Москва в ответ ограничила экспорт урана в США, что, по оценкам экспертов, уже несет риски для атомной отрасли как самих Штатов, так и их союзников.

Сейчас в США действуют лишь два предприятия по обогащению урана. Крупнейший завод Urenco расположен в Нью-Мексико и работает на традиционные легководные реакторы. Кроме того, компания Centrus Energy в Огайо начала выпуск топлива для современных реакторов нового поколения, где требуется более высокий уровень обогащения.

В мае Белый дом поручил ускорить запуск инновационных атомных установок. Министерство энергетики ожидает, что первый из них пройдет испытания уже в следующем году.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.09.2025, 12:07
    Гость: агитпроп такой агитпроп...

    С 2004 года обещают "Этой зимой каклы вымерзнут, как мамонты!", с 2014 обещают "ЕС замерзнет!", а крах доллара - так вообще обещают с 1998, когда он был еще по пять рублей!
    Не надоело еще ванговать? Или работа с хорошей зарплатой надоесть не может?

  2. 16.09.2025, 12:06
    Гость: Имрек

    Насчёт отсутствия науки "не будет и техники" - занятное фэнтази в приведённом контексте. Время реализации соизмеримых технических проектов в США в 5-7 раз меньше аналогичного срока в РФ. А один UC выдаёт на гора больше научной продукции, чем АН РФ вкупе с подведомственными институтами и образовательными учреждениями.

  3. 16.09.2025, 11:22
    Гость: Кому-то рудники по 282

    Все американские урановые рудники уже скупил Росатом и успел все залежи урана выгрести под ноль. Штатам ничего не осталось. Не верите? Читайте про Uranium On.

  5. 16.09.2025, 11:12
    Гость: Про ядерную отрасль США

    Когда в 40-х президенту Рузвельту умные люди написали про фашистов. которые на пороге получения атомной бомбы, в целой Америке не нашлось никого, кто про это сообразил бы. Тупые, как всегда. Потом, все эти умные люди определенной национальности в своем большинстве втемяшили свои аргументы президенту, тот сообразил, что надо вложить кучу денег в проект, но под контролем умного американского генерала, которого звали Лесли Гровс. Этот американский генерал осуществил успешный проект, который закончился применением ЯО в Хиросиме и Нагасаки. После этого в Америке работали на ядерным оружием и занимались в основном гонкой ядерных вооружений. Конечно, ещё строили АЭС. Это делали частные компании. Наукой никто больше не занимался.
    В СССР по приказу Сталина делом занялся великий организатор Лаврентий Павлович Берия. Это ему тов.Сталин дал приказ создать ядерную отрасль - министерство среднего машиностроения - минсредмаш. Это колоссальный научно-производственный комплекс, которому ядерная отрасль США в подметки не годится. Когда-то в США работало 108 ядерных блоков на АЭС, сейчас осталось всего 96. Ещё через 10 лет останется 84. Закроются по износу. Короче, вся Америка сольёт все свои возможности в атомной энергетике. Сами понимаете, когда нет науки, не будет и техники.
    Понимаете, в такой ситуации ни один ядерный ученый с мировым именем в Америку не поедет. Ему снова понадобится очередной генерал Гровс, которому дадут кучу денег.В прошлый раз с генералом Америке повезло. И с учеными.

Все комментарии (8)
Выбор читателей
Израиль нанес удар по штабу руководства ХАМАС в Катаре
Туск заявил о российских беспилотниках в воздушном пространстве Польши
Школа © KM.RU, Илья Шабардин
87% детей мигрантов не зачислили в российские школы
Народ с ума сойдёт от этой правды! Чиновники обязаны публиковать свои декларации
Избранное
Кошка Сашка «Начало лета» (интернет-сингл)
Зачем Шольц ездил к Си Цзиньпину
Алексей Горшенев объяснил появление собаки в песне «Короля и Шута» о засилье США
Пахом вам перезвонит «Кафе Морг»
В Санкт-Петербурге начато расследование в отношении владельца компании Redsys Василия Васина
Крадущийся «Охотник», затаившийся «Аллигатор»: ударные вертолеты России получили новое рождение
«Безобразия обезьян. О бабе Ванге, оспе обезьян и центральном телевидении»
Юта помогла собакам и кошкам Илоны Броневицкой на концерте в Туле
«Воскресение», 26 мая, «ГлавКлуб»
«"Убогий совок" – это не миф. Это сознательная клевета»
Алексей Горшенев с симфоническим оркестром, 23 мая, КЗ «Москва»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации