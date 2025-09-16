Израиль начал наземное наступление на город Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию в городе Газа, чтобы оккупировать его, пишет "Интерфакс" со ссылкой на портал Axios.
По данным издания, вечером в понедельник израильские ВВС нанесли массированные удары по городу, после чего, по сообщениям палестинских СМИ, на его территорию вошли танковые подразделения.
Наступление началось вскоре после встречи госсекретаря США Марко Рубио с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и членами израильского кабинета. Два источника подтвердили, что Рубио выразил поддержку действиям Израиля, однако отметил: Вашингтон рассчитывает, что операция пройдет в сжатые сроки и будет завершена как можно скорее.
Представитель американской администрации подчеркнул, что США не намерены препятствовать действиям Израиля и предоставляют ему свободу в принятии решений относительно конфликта в секторе Газа.
