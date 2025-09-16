США одобрили первый пакет помощи Киеву, профинансированный НАТО

22:48 16.09.2025

Администрация Дональда Трампа и Пентагон одобрили первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками США по НАТО, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби одобрил две партии по 500 миллионов долларов в рамках нового механизма под названием "Перечень приоритетных потребностей", — цитирует публикацию РИА Новости.

В начале прошлого месяца министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Киева через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса.